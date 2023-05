Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 22 al 28 de mayo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 22 al 28 de mayo del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Comienzas esta semana con cansancio, no lograste recuperarte de tanto trabajo de días pasados, pero despreocúpate, esta semana se mira tranquila, podrás encontrar el espacio para recobrar fuerzas, para aclarar la mente y poner orden a los asuntos pendientes. Una jornada ideal para reencuentros con viejos amigos, has las llamadas necesarias y ya no te quedes con las ganas de saber de ellos. En el dinero todo marcha bien, fluye y se multiplica, por fin tranquilidad financiera. Es importante no descuides la piel, el estrés de días pasados puede manifestarse en dermatitis.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Una semana trascendental en todo lo que tenga que ver con los estudios. Es momento de cambiar el chip y darle de lleno a todo lo que tengas pendiente con respecto a la escuela, ya no puedes seguir en la desidia, y estos días los astros se alinean para ti y te brindan creatividad y determinación, aprovecha esta energía y concluye. En lo laboral todo es estable, tus proyectos caminan sin obstáculos, por fin se te da todo con fluides y eso te quita gran estrés de encima. En el amor puedes pasar por algún momento de duda, pero que se esfumara con forme pase la semana y te des cuanta que las decisiones tomadas en el pasado siguen siendo las correctas.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Las tristezas y las dudas quedan atrás, por fin recobras el equilibrio en el amor, hay reconciliaciones que te vuelven a alegrar los días, por fin vuelves a sonreír, pero que no quede solamente ahí, recuerda que tendrás que trabajar para mejorar la relación cada día es un compromiso que te hiciste, no vuelvas a caer en celos, monotonía, mala comunicación. En el trabajo podrás necesitar ayuda de algún colega para sacar adelante un proyecto, se humilde y pide auxilio y después agradece la buena intención con la que te ayudaron, ya te tocara a ti devolver el favor de una manera u otra. Apláudete, estas dispuesto, dispuesta, por fi y después de mucho meditarlo a recibir ayuda profesional para encontrar el balance entre mente, cuerpo y espíritu, no dejes que esta disposición se apague.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Puedes tener falta de interés en todos los ámbitos esta semana, necesitas retomar la fuerza y la energía al cien, porque esto no te está permitiendo disfrutar de cada día, de cada momento. No puedes permitirte seguir en esa apatía, tienes que salir de esa emoción que solo te lastima, pero también lastima a los que te quieren. Si sientes que no puedes solo, sola, deja que te ayuden, que te impulsen, si fluyes, al terminar esta semana te sentirás de otra manera, empezaras de nuevo a retomar la vida desde el amor propio. Cuida de no descuidar tu trabajo, la falta de energía puede hacer que haya llamadas de atención, o que se te pase por alto algo importante que puede costar más caro que una llamada de atención. El dinero es algo que luce estable, por ahí no tendrás preocupaciones.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Ese fuego que tanto te caracteriza podría ser la envidia de muchos esta semana, así que cuídate de envidias y mala leche que surja a tu alrededor, eres tan observador, tan observadora, que sabrás inmediatamente quien o quienes te quieren meter la pata, y eso precisamente es lo que te salvara de rumores y chismes, así que no dudes en poner las cosas claras y en su lugar inmediatamente, eso sí, con toda la educación y diplomacia de la que eres capaz. En lo laboral todo marcha de manera perfecta, sigue por ese camino que tanto te costó encontrar, pero que ahora te está dando y te seguirá dando recompensas enormes para tu vida profesional y hasta personal. En lo que se refiere al amor, esos detalles tuyos son los que seguirán, mantenido todo en armonía perfecta.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Y por qué esperar más, no, ya no, esta semana es para que te pongas en marcha, llegó el momento de accionar y no dejar pasar de nuevo la oportunidad de volver a empezar, pero sobre todo de volver a creer en el amor. Deja los miedos en encerrados y arriésgate, quizá termines la semana con una nueva pareja, feliz y dando gracias a la vida por este nuevo amor. En el dinero es una jornada muy buena para todas las cuestiones crediticias y con estas nuevas puertas que se abren el crecimiento de tus proyectos personales, como el cambio de coche, de casa, de invertir en tu negocio propio. Cuida de la salud de tus pies y espalda, demasiadas cargas has llevado y ahora puede ser que te pasen factura.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Cambios en la economía, por fin movimiento, quizá en principio lento y un poco desesperante, pero calma, que es más desesperante ver que las cosas no se mueven y eso esta jornada ya no pasará, por fin comienzas a ver la luz de nuevo en todo lo que tiene que ver con el dinero. Algunas de tus deudas podrás solventarlas y hasta finalizarlas al terminar la semana. En lo laboral es un tiempo perfecto para comenzar a planificar otros proyectos, tu mente se despeja y ahora sabes cómo hacer y en dónde, sobre todo en esos proyectos personales. Son días para poner atención a los hijos, hace mucho no escuchas con atención, no los miras con esmero.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Seguir cuidando de ti debe ser prioridad, ya empezaste, ya no lo dejes, te consto mucho entender que, si tu no estabas bien, nada a tu alrededor podría estarlo, así que nada ni nadie te haga salirte de esos cuidados y de ese amor que ahora te propicias, no escuches críticas que no sean constructivas o vengan del amor. Es una semana muy buena para la creatividad, las musas estarán rondándote y no te quedara de otra más que escucharlas y hacer de su inspiración algo importante, crea, escribe, concluye proyectos, has declaraciones de amor, reconcíliate con alguien, esta jornada toda esa inspiración y creatividad solamente te llevara a lugares hermosos dentro y fuera de ti. Tu salud física esta perfecta, tu salud emocional comienza el proceso de sanación.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Encrucijadas que tienen que ver con lo laboral. Habías estado pidiendo un cambio, un nuevo lugar para desarrollar todos tus conocimientos, y sí, el universo te escucho y ahora pone frente a ti varias oportunidades, llegó el momento de la decisión, la reflexión, de poner pros y contras en una balanza, pero respira, no te precipites, hazlo con calma, comienza a escribir si es necesario y desde ahí tomar la decisión, quizá te des cuenta de que ya no es necesario moverte pues estas bien y no quieres comenzar de nuevo, quizá. Noticas inesperadas, amigos del pasado regresan a tu vida, solamente ve con calma, las personas a veces no son las que conociste, todo cambia, todo se mueve y no siempre para bien.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Rumores que llegan a ti de personas que trabajan contigo o para ti, así que antes de hacer caso o uso de estos rumores averigua, no vayas a cometer un error del cual después te arrepientas por largo tiempo, a veces hay personas que no tienen del todo buenas intenciones y quieren meter dudas o cizaña a lo que camina bien y sin obstáculos, así que cuidado estos días con la mala leche de los demás. Una jornada para tener momentos a solas con la pareja, es tiempo de darse ese espacio que necesitan para la reconexión, amor mucho de por medio, pero esa conexión que existía está tendiendo a enfriarse, así que busca, aunque sea pequeños momentos diarios para que estén un momento a solas y volver a compaginar. Cuida de dolores de estómago, cuida de tus intestinos, no permitas que ninguna molestia crezca, no hay necesidad de sentir dolor o incomodidad si hay maneras de resolverlo y aliviarlo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Escucha las recomendaciones que te da de corazón una persona con más experiencia que tú, de lado por un momento el ego y la soberbia y escucha, de ahí pueden venir soluciones o esa luz que no has encontrado para solucionar problemas del trabajo o financieros, no seas terco, terca, siempre existe alguien que ya camino ese camino y su palabra puede ser muy valiosa. Las fianzas pueden seguir paradas, no desesperes, sí, has esperado mucho ya a que despunten, pero un poco más de paciencia que esta será recompensada muy pronto. Días perfectos para comenzar una reconexión con la divinidad, es importante que tu fe vuelva a ser férrea, como antes, ella te devolverá la paciencia, pero sobre todo las posibilidades de seguir creyendo en lo que haces.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Corregir el camino es de sabios, pero sobre todo de valientes, entender que erraste alguna decisión no es cualquier cosa, es de aplaudirse, así que, a empezar de nuevo, que jamás ningún comienzo puede estar mal cuando tomas la decisión desde la templanza y el corazón. Esta semana sí, se avecinan nuevos y profundos cambios sobre todo en lo que tiene que ver con estudios profesional y lugares de trabajo, fluye, deja por un momento que la vida misma te vaya guiando y veras que ahora ya no hay falla alguna, pues la vida, el universo etc. tarde o temprano siempre te ponen en el lugar y el momento adecuado. En todo lo que concierne a la salud física recibirás esa buena noticia que esperas, por fin esa preocupación se va de tu vida.