“Misión cumplida”: Keylor Navas celebra la permanencia de su equipo, el Notthingham Forest, en la Premier League

A inicios de este 2023, Keylor Navas fue cedido a préstamo, del París Saint-Germain al Notthingham Forest. Desde entonces, el objetivo del guardameta tico era ayudar a su equipo a mantener la permanencia en la Premier League, el cual se cumplió este fin de semana tras la victoria de los Tricky Trees sobre los Gunners.

Luego de recibir al Arsenal y derrotarlos por la mínima diferencia en casa, el equipo entero explotó de alegría al asegurar matemáticamente su salvación. Navas no fue la excepción y compartió en redes sociales su sentir tras conseguir la meta en la que trabajaron durante varios meses.

“¡Misión cumplida!”, publicó el portero en su cuenta oficia de Twitter, donde compartió un par de imágenes junto a sus compañeros celebrando el logro.

Vale mencionar que la participación del centroamericano fue clave para asegurar la permanencia, ya que en 17 partidos hizo 51 atajadas, incluyendo 5 contra el Manchester City, 1 tremenda contra Chelsea y 3 más en el juego contra el Arsenal. En esos 3 partidos, el Nottingham Forest sacó puntos.

Como dato curioso, con su victoria sobre el Arsenal, el Notthingham Forest también le dio el título de la Premier League al Manchester City, ya que los Gunners necesitaban sumar puntos para continuar en la pelea, lo cual no sucedió.

Ahora, con una jornada más por disputarse en el torneo, el futuro de Keylor Navas está en el aire, ya que su cesión era sólo por esta campaña, por lo que deberá volver al PSG, debido a que su contrato termina hasta el 2023, pero recordando que no estaba a gusto en el club francés antes de salir por la falta de oportunidades para jugar, es muy probable que no permanezca en París.

Sigue leyendo:

· Manchester City conquista su tercera Premier League gracias a la derrota del Arsenal

· ¿Keylor Navas a las Águilas del América? Fernando Ortiz le abre las puertas al guardameta costarricense

· Keylor navas debutó con el Nottingham Forest con victoria y brillantes atajadas