Usando top y leggings Ángela Aguilar se pone de cabeza al hacer una complicada pose de yoga

Ángela Aguilar practica yoga desde hace varios años, y esa disciplina le ha servido mucho tanto para ponerse en forma como para evitar el estrés. Ahora, a través de su cuenta de Instagram la cantante compartió una serie de fotografías en las que aparece demostrando su flexibilidad y asumiendo una complicada pose en la que se puso de cabeza: “Después de una noche increíble desperté con muchas ganas de alinear mi cuerpo con buena energía. Qué mejor que haciendo yoga con una amiga”.

Hace algunos días la cantante Alicia Keys se presentó en concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y gran fue la sorpresa cuando Ángela salió al escenario para que interpretaran a dueto el tema “Qué agonía”. De inmediato los fans de ambas artistas expresaron su deseo de verlas próximamente en otra colaboración. @angelitasvip Lo hace de nuevo #angelaaguilar #mexico #aliciakeys #concierto #auditorionacional #viral ♬ sonido original – AngelitasVIP

Ángela Aguilar también compartió imágenes de los recientes conciertos de su papá –Pepe Aguilar– en Puebla y Morelia. Cuando ella hizo su aparición causó furor entre el público asistente, y entre los outfits que lució destacó uno de corset con adornos y mangas transparentes. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

