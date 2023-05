Yanet García flota en la bañera, luciendo sus atributos en un microbikini rojo casi invisible

Yanet García quiso compartir con sus fans un momento de tranquilidad, y a través de sus historias de Instagram publicó un video (al parecer grabado durante sus recientes vacaciones en México) en el que aparece flotando en la bañera, usando un microbikini de hilos en color rojo y luciendo al máximo sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip la ex chica del clima lució su cuerpo al modelar un ajustado body de corte alto y en color azul, posando en el piso y hasta de rodillas. El mensaje que escribió junto a la publicación fue: “Sabes dónde encontrarme”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

De regreso en Nueva York, Yanet posó para unas fotos dentro de una piscina y su blusa azul quedó completamente mojada. Ella se acerca a los 15 millones de seguidores en esa red social, y mientras tanto ha prometido resolver muchas preguntas que le hagan sus fans en los próximos días. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo: