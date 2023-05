Yanet García posa de rodillas en una hamaca, usando un traje de baño con aberturas

Yanet García ya tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram, y ahora los complació con una serie de fotos que la muestran en la piscina de un resort, posando junto a una hamaca y usando un traje de baño de color azul con aberturas. Fue su manera de dar los buenos días.

En un video (con el tema “Ibiza” de Ozuna como fondo musical) la ex chica del clima luce su retaguardia en un traje de baño negro, para después descansar en los camastros del lugar. Ella ahora usa su cabello en un tono más claro, y complementó su look con unas gafas oscuras. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet no olvida su faceta como health coach, pero también promueve en sus seguidores la vida sana poniendo ella misma el ejemplo, como lo dejó ver en una de sus recientes publicaciones en esa red social. Las imágenes la muestran usando leggings estampados y haciendo varios ejercicios con ayuda de una escalera de coordinación. El mensaje que escribió junto a su post fue: “La disciplina es el arquitecto del éxito”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

