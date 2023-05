Adamari López celebra en un yate y luce su figura en traje de baño estampado

Hace algunos días Adamari López celebró su cumpleaños en familia, pero lo que no se esperaba es que sus amigos le tenían preparada una sorpresa. Todos viajaron en un yate y disfrutaron de una fiesta, siendo Stephanie Himonidis (mejor conocida como Chiquibaby) quien compartió en Instagram fotografías del evento, en el que tanto ella como la festejada lucieron coloridos trajes de baño. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A sus 52 años recién cumplidos la bella actriz y conductora puertorriqueña luce una figura espectacular, y lo dejó ver en otra foto en la que posó de espaldas junto a su amiga, presumiendo su retaguardia mientras contemplaban el mar. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Adamari se mostró muy agradecida por las celebraciones, y en un video que publicó en su cuenta de Instagram aparece usando un minivestido amarillo mientras sopla la vela de un cupcake con el buen humor que la caracteriza: “¡Es mi cumpleaños! 🥳🥳 Cuando la realidad nos golpea 😜 A seguir celebrando, viviendo y amando todos los días!” 🎉🎊🎈🎁 View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue leyendo: