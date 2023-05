Trump reacciona a la nueva demanda de Carroll: “No me gustaría conocerla ni tocarla”

Los representantes legales de E. Jean Carroll han enmendado una demanda contra Donald Trump por difamación y comentarios denigrantes que hizo contra su clienta durante el ayuntamiento de CNN.

El Daily Mail, quien tuvo acceso a los documentos legales, dio a conocer que los abogados de la escritora presentaron la demanda en un tribunal federal de Manhattan el lunes a primera hora del día.

Trump “tardó” en reaccionar respecto a esta nueva demanda, pero finalmente lo hizo este martes a primera hora, justo cuando tiene en puerta una comparecencia virtual donde un juez le leerá los términos de una orden de protección sobre el caso del dinero que otorgó a la modelo porno Stormy Daniels en 2016.

“No conozco a E. Jean Carroll, nunca la conocí, ni la toqué (excepto en una línea de celebridades con su esposo afroamericano, a quien repugnantemente llamó el “mono”). No me gustaría conocerla o tocarla, nunca abusé de ella, ni la violé, ni la llevé a un vestidor hace 25 años en una tienda departamental llena de gente donde las puertas están cerradas. Ella no tiene idea de cuándo, ni le hice nada más, excepto negar su falsa e inventada historia que escribió en un libro“, escribió Trump en su cuenta Truth Social.

El expresidente cerró su mensaje con un reclamo “¡Nunca pasó, es una estafa total, juicio injusto”.

El mensaje de Trump llega después de que la prensa preguntó a su abogado Joseph Tacopina sobre la nueva demanda por parte de Carroll; también llega semanas después de que el juez de distrito Lewis Kaplan le advirtiera al magnate sobre sus publicaciones incendiarias en redes sociales mientras el caso estaba en curso.

E. Jean Carroll busca $10 millones de dólares por daños

El 9 de mayo un jurado del distrito de Manhattan halló culpable a Trump de abuso sexual y difamación en contra de Carroll y al día siguiente calificó el fallo como “una vergüenza”, además de tachar a su víctima de “chiflada”.

“Las declaraciones difamatorias de Trump posteriores al veredicto muestran la profundidad de su malicia hacia Carroll, ya que es difícil imaginar una conducta difamatoria que pueda estar más motivada por el odio, la mala voluntad o el despecho”, escribieron sus abogados.

Por dichos actos, según los abogados de Carroll “esta conducta respalda una indemnización por daños punitivos muy sustancial”. Después de haber ganado $5 millones de dólares el pasado 9 de mayo, ahora Carroll y sus abogados estarían en busca de al menos $10 millones de dólares en daños por los comentarios que hizo a nivel nacional.

“Trump, sin inmutarse por el veredicto del jurado, persistió en difamar maliciosamente a Carroll una vez más” en el ayuntamiento de CNN. Esas declaraciones resultaron en vítores entusiastas y aplausos de la audiencia en la televisión en vivo”, escribió Roberta Kaplan en la demanda.

Esta acusación llega días después de que Carroll y Kaplan revelarán a The New York Times que Trump más allá de ofrecer una disculpa por sus actos, se encargó de seguir señalando y ofendiendo a su víctima, por lo que tenían emprender otra demanda contra el exmandatario de los Estados Unidos.

