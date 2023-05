Yanet García presume sus caderas al modelar un ceñido body de corte alto en color azul

Yanet García complació una vez más a sus millones de fans, compartiendo en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece a la entrada de una casa de madera, luciendo su escultural figura al usar un ajustado body de corte alto en color azul. El mensaje con el que acompañó su publicación fue: “Cosechas lo que siembras”. ☀️ View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por si eso fuera poco, la bella ex chica del clima incluyó un video que la muestra con ese mismo sexy atuendo, mientras baila y cubre sus senos con las manos. Ella escribió junto al clip el texto “sabes dónde encontrarme”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

En su faceta de health coach Yanet compartió un largo mensaje con el objetivo de dar importantes datos acerca de las calorías. Para ella es básico comer bien, pero no obsesionarse al contar el contenido calórico de algún alimento: “Yo no cuento las calorías regularmente, y tú tampoco deberías hacerlo. Las mismas calorías en distintos alimentos tienen efectos profundamente diferentes en tu cuerpo. Un estudio reciente demostró que contar calorías no es la clave para perder peso, sino que la clave es comer más alimentos integrales”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sigue leyendo: