Bronco Lara demostrará en la revancha que su victoria ante Wood no fue un “golpe de suerte”

Mauricio ‘Bronco’ Lara defenderá por primera vez el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la revancha con Leigh Wood este sábado 27 de mayo en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. El mexicano quiere demostrar que su victoria ante el británico no fue un “golpe de suerte” y buscará nuevamente el nocaut.

En declaraciones a BoxingScesne, Lara indicó que Wood creía que iba ganando la primera pelea, y según las tarjetas de los jueces sí estaba superando al mexicano, pero aseguró que en la revancha no dejará espacio para la duda.

“Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría sobre la cabeza y me desperté para darme cuenta de que mis sueños se habían hecho realidad. Él piensa que estaba ganando la pelea. Tal vez ganó algunas rondas, pero cree que soy un oponente fácil que tuvo suerte de ganar. El 27 de mayo dejaré en claro que no gané con un golpe de suerte”, dijo.

“Será difícil quitarme algo por lo que he trabajado duro desde que tenía ocho años. Trabajé demasiado para esto y nadie me lo quita. Ven el 27 de mayo, prepárate porque terminará en nocaut”, expresó.

Cabe destacar que en la primera pelea entre ambos pugilistas Bronco Lara estaba abajo en las tarjetas de los jueces, pero en el séptimo asalto pudo conectar un potente gancho de izquierda que derribó a Leigh Wood antes de que su esquina lanzara la toalla y se detuviera el combate. Ahora el mexicano quiere repetir el resultado y consolidarse como campeón de la división.

Mauricio ‘Bronco’ Lara, de 25 años, tiene récord 26 victorias, 19 de ellas por nocaut, dos derrotas y un empate como profesional. Por su parte, Leigh Wood, de 34 años, quiere recuperar su título y el respeto ante su público. El pugilista británico cuenta con registro de 26 triunfos (16 por la vía rápida), y tres reveses.

