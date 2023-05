Javier Aguirre manifiesta su apoyo a Vinícius Jr. y a las víctimas de racismo en el fútbol: “Cuando haya gritos racistas u homofóbicos, hay que parar e irnos”

El episodio de Vinicíus Jr. en Mestalla sigue generando ámpula y en esta ocasión fue Javier Aguirre, el DT mexicano del Mallorca, quien expuso su postura y es de total solidaridad y apoyo en contra de manifestaciones discriminatorias como esta.

En una rueda de prensa de este miércoles, el “Vasco” dejó claro que se suma “a todas las voces” que condenan los cánticos racistas, como los que tuvieron como blanco al jugador del Real Madrid hace unos días y lanzó su propuesta para combatirlos.

“Cuando surjan gritos racistas u homófobos o insultos de cualquier índole, hay que parar e irnos; la única manera de que todos entendamos la gravedad del asunto“, explicó.

Aguirre señaló la importancia de tomar medidas ante estos comportamientos antes de que haya agresiones físicas y situaciones que puedan terminar en tragedia.

“Me parece a mí que estamos a tiempo. No ha ocurrido ninguna desgracia que yo recuerde fuera del estadio, de los jugadores o de la afición. Hay que cortar por lo sano y es la mejor opción, que todos nos unamos. Se juega en abril, si quieren, pero este partido no se juega hoy; entonces sería un toque de atención importante”, acotó en la conferencia previa al partido entre Mallorca y Valencia, cuyo más reciente encuentro contra el Real Madrid fue donde explotó la polémica por el comportamiento de los fans en Mestalla.

Finalmente, cuando se le cuestionó si consideraba que España era un país racista y que si él había sido víctima de agresiones similares, lo negó y mencionó que nunca le tocó sufrir burlas o insultos, aunque recordó que es hijo de españoles.

“España no es un país racista, soy hijo de españoles y nunca me dijeron nada en absoluto”, dijo.

“En los equipos que he dirigido no recuerdo alguna imagen parecida, lo normal, vamos, cuando llegas en autobús y los aficionados locales no te dan la bienvenida con alfombra roja, te hacen ese famoso gesto con el dedo, pero eso pasa en China o en los Emiratos Árabes”, concluyó.

Javier Aguirre y el Mallorca, que ya está matemáticamente a salvo del descenso, recibirán este jueves al Valencia en el Iberostar Estadio, en partido correspondiente a la penúltima fecha del campeonato español.

