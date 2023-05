Alexa Dellanos se va de compras y luce sus curvas en ajustado enterizo negro

Alexa Dellanos no deja de viajar, y ahora sorprendió a sus seguidores en Instagram con una colección de imágenes que la muestran en tiendas de Beverly Hills, probándose diversos outfits, entre los que destacó un ajustado enterizo negro que resaltó su caderas. El post generó muchos comentarios, uno de éstos de su madre Myrka Dellanos, quien escribió. “¡Te amo! ¡regresa! 😍😍😍”

Apenas hace unos días la influencer de moda y estilo de vida estaba en Jamaica disfrutando de unas vacaciones. Usando un bikini estampado ella posó muy sensual recostada en una curiosa piscina de forma circular y que estaba situada en medio del mar. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa ya está completamente recuperada de la operación a la que se sometió para lucir un cuerpo más natural, y en la que le quitaron los implantes de glúteos. En un video mostró los resultados, y usando un enterizo de color nude dijo: “Esto es una semana después de la operación. Quise venir aquí antes de irme a dormir. Estoy muy cansada, pero finalmente me siento más normal”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

