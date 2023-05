En trikini, Alexa Dellanos luce sus exuberantes caderas al posar en el agua

Alexa Dellanos se encuentra de vacaciones en Tulum, México, y desde ahí decidió compartir con sus millones de seguidores en Instagram fotografías en las que aparece posando en la playa y dando un paseo a la orilla del mar, usando un trikini con el que lució sus atributos y complementando todo con el mensaje: “Más feliz que nunca 🎀”.

Desliza para ver todas las fotos

La bella influencer de moda y estilo de vida se sometió recientemente a una cirugía en la que le retiraron los implantes que tenía en sus glúteos, lo cual la ha hecho sentirse muy bien consigo misma, como se puede apreciar en una serie de imágenes que publicó en esa red social, que la muestran usando un minivestido de color rojo y posando con su mamá, la conductora Myrka Dellanos. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Hace algunas semanas Alexa posó de espaldas y en un balcón, usando una gorra y unos leggings deportivos de su propia línea Flexbody, con la que debutó como empresaria y que ha tenido buenos resultados. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Sigue leyendo: