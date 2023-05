Francisca confiesa lo difícil que fue tomar la decisión de volver a su cabello rizado

La presentadora de televisión Francisca acostumbra a interactuar frecuentemente con sus fans y en una casilla de preguntas que activó esta semana, alguien le preguntó sobre cómo fue su proceso para decidir cortar su cabello tratado químicamente y ella respondió abiertamente.

Una internauta le consultó sobre cuánto tiempo le tomó poder dar el paso del cabello liso sometido a químicos, secadores y planchas hasta establecer que iba a rescatar sus rizos.

“¿Qué tiempo duraste para darte el corte y pasar solo a rizo?”, consultó en la cajita de preguntas la seguidora. Con la sinceridad y espontaneidad que la caracteriza, ‘Fran’ respondió que comenzó a pensarlo hace más de dos años.

“Mira, es largo el cuento. Yo empecé desde que salí embarazada. No me volví a tocar el cabello porque bueno, no me podía hacer ese proceso químico estando embarazada. Después dije: ‘me lo voy a dejar así y me lo voy a cortar'”, reveló la dominicana.

Según contó la presentadora de ‘Despierta América’, lo quería hacer desde mucho tiempo atrás, pero el miedo la invadía.

“Hacía mucho tiempo que tenía en la cabeza dejar mi pelo natural y cortarlo, pero la verdad me daba miedo o por alguna otra razón nunca podía hacerlo”, confesó.

Asimismo, se sinceró diciendo que antes tomaba la decisión y se arrepentía volviendo a caer en los tratamientos que le laceaban el cabello.

“Cuando me embaracé dije: ‘esta es mi oportunidad’, pero luego vino la boda y como que, me eché para atrás y me volví a hacer la queratina en mayo”, contó.

Francisca reveló que finalmente tomó una decisión firme después de que se casó en 2022. La dominicana explicó que fueron más de seis meses los que pasó dejando crecer su cabello sin químicos para luego cortarlo y quedarse con su cabello rizado.

“No fue tan largo el proceso, como unos siete u ocho meses, creo, si no me equivoco. Cuando por fin me lo dejé, me lo dejé, me lo dejé, sin hacerme queratina ni nada… Después me lo corté y ya, mira mi cabello cómo va”, dijo la conductora de televisión mostrando sus rizos.

Asimismo, para finalizar, Francisca, quien ha sido fuertemente criticada por muchos internautas por lucir su cabellera natural, sentenció: “Ha sido la mejor decisión que he tomado”.

