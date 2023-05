Los famosos recuerdan a Tina Turner a través de las redes sociales

A lo largo de su carrera Tina Turner hizo amistad con muchas estrellas de la música, pero también con actores, políticos y directores de cine. En las horas posteriores a su fallecimiento una gran cantidad de famosos expresó sus condolencias en las redes sociales; aquí te presentamos los mensajes que, a manera de homenaje, publicaron los amigos de la reina del rock and roll.

Eros Ramazzotti

El cantante italiano hizo un exitoso dueto con Tina Turner en 1997 (una versión en inglés de su canción “Cosas de la vida”). Él publicó en su cuenta de Instagram un video que los muestra grabando juntos, con el siguiente mensaje: “Estoy profundamente conmovido por la noticia del fallecimiento de una de las mejores artistas femeninas de todos los tiempos, una gran mujer, un ícono mundial. Tina ha sido un símbolo para todos nosotros en todas sus formas, artísticas y humanas. Perdemos lo mejor, una persona extraordinaria. Hola Tina, siempre te estaré agradecido 💔❤️ Eros”.

Ricky Martin

El puertorriqueño compartió una imagen en la que aparece al lado de Tina y de la actriz italiana Sofia Loren, con el texto: “Descansa en paz, Tina 🙏. Vuela alto en amor 🕊️”.

Beyoncé Knowles

Beyoncé compartió el escenario con Tina Turner, y en su sitio web le dedicó un emotivo mensaje: “Mi amada reina. Te amo infinitamente. Estoy muy agradecida por tu inspiración y todas las formas en que has marcado el camino. Eres fuerza y resiliencia. Eres el epítome del poder y la pasión. Todos somos muy afortunados de haber sido testigos de tu bondad y hermoso espíritu que permanecerá para siempre. Gracias por todo lo que has hecho”.

Mick Jagger

El líder del grupo The Rolling Stones fue amigo de Tina desde los años 60, y publicó en Instagram fotos que los muestran en el escenario en distintas etapas de sus carreras: “Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era realmente una cantante enormemente talentosa. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando yo era joven y nunca la olvidaré”.

Mark Knopfler

El aclamado guitarrista inglés escribió para Tina la canción tema de su álbum Private dancer, que fue uno de sus sencillos de más éxito. Acompañando una fotografía que los muestra juntos, escribió: “Ella era una inspiración para las mujeres de todas las edades y clases sociales, y era admirada por grandes artistas como Beyonce y Rihanna. Tina dijo que quería ser recordada como la reina del rock and roll, y en eso precisamente se convirtió”. View this post on Instagram A post shared by Mark Knopfler (@markknopfler)

Rod Stewart

“Estoy devastado. ¡Qué mujer! Una amiga y mentora. “Se necesitaban dos”, pero sólo había una Tina Turner“, fue lo que escribió en Instagram el famoso cantante, quien obtuvo en 1991 un hit al lado de la reina del rock and roll, titulado “It takes two”. View this post on Instagram A post shared by Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)

Oprah Winfrey

Una de las grandes amigas de Tina fue la conductora Oprah Winfrey, quien compartió una colección de fotos en las que aparecen, y las complementó con el texto: “Empecé como fan de Tina Turner, luego como groupie completa, siguiéndola de espectáculo en espectáculo por todo el país, y luego, finalmente, nos convertimos en verdaderas amigas. Ella es nuestra eterna diosa del rock ‘n’ roll que tenía una magnitud de fuerza interior que creció a lo largo de su vida. Fue un modelo a seguir no sólo para mí, sino para el mundo”. View this post on Instagram A post shared by Oprah (@oprah)

The Fixx

Cy Curnin y Jamie West Oram, integrantes del grupo británico The Fixx, recordaron con cariño a Tina, con quien cantaron el tema “Better be good to me”, otros de los grandes éxitos de la artista: “Oh, adorable Tina! Una tremenda pérdida. Descansa en paz”. 💔 View this post on Instagram A post shared by The FIXX Official (@fixxonline)

U2

Los integrantes de la banda irlandesa recordaron a la cantante (a quien les escribieron la canción “Goldeneye” en 1995) con una fotografía, acompañada del mensaje: “Descanse en paz Tina Turner. La reina del Rock and Roll. Y la reina de Goldeneye”. View this post on Instagram A post shared by U2 (@u2)

Elton John

El cantante y pianista inglés compartió una fotografía que lo muestra junto a su gran amiga, y escribió: “Hemos perdido a una de las artistas más emocionantes y eléctricas del mundo. Una leyenda total tanto en grabaciones como en el escenario. Ella era intocable. Condolencias a Erwin y a su familia. Las noticias más tristes”. View this post on Instagram A post shared by Elton John (@eltonjohn)

Sylvester Stallone

“Descansa en paz, Tina Turner…¡Realmente una de las más grandes”, fue el mensaje con el que el actor de cintas como “First blood” y “Rocky” complementó una foto en la que aparece junto a la cantante. View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

Priscilla Presley

Quien fuera esposa de Elvis Presley lamentó el fallecimiento de Tina Turner, y dio a conocer un dato curioso acerca de el rey del rock and roll: “Tina Turner era una de las artistas favoritas de Elvis. Cuando subía al escenario, era pura magia. ¡Recuerdo cómo ella sostuvo una audiencia con una energía que era innegablemente pura Tina! Ha dejado un legado notable y todos la extrañaremos profundamente”. View this post on Instagram A post shared by Priscilla Presley (@priscillapresley)

Bryan Adams

El cantante canadiense fungió como abridor en la gira más exitosa de Tina Turner, además de que obtuvo un éxito con el dueto “It’s only love”. En su cuenta de Instagram le agradeció profundamente haberlo apoyado: “Descansa en paz mi querida Tina Turner, estaré eternamente agradecido por llevarme de gira, ir al estudio juntos y, sobre todo, ser tu amigo. Gracias por ser la inspiración para millones de personas en todo el mundo, por decir tu verdad y darnos el regalo de tu increíble voz. Mis condolencias para Erwin y su familia. “It’s only love”… y eso es todo”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by Bryan Adams (@bryanadams)

Barack Obama

El ex presidente de Estados Unidos recordó a la cantante con una foto y un texto que refleja la admiración que siente por ella: “Tina Turner era algo crudo. Ella era poderosa. Ella era imparable. Y ella era ella misma sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor; triunfo y tragedia. Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la Reina del Rock and Roll, y una estrella cuya luz nunca se desvanecerá”. View this post on Instagram A post shared by Michelle Obama (@michelleobama)

Angela Bassett

Angela Bassett interpretó a Tina Turner en la película de 1993 “What’s love got to do with it”, y nunca ocultó su admiración por la cantante. En el largo mensaje que escribió en Instagram destaca lo siguiente: “¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? Tina Turner mostró a otros que vivían con miedo cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad”. View this post on Instagram A post shared by Angela Bassett (@im.angelabassett)

Celine Dion

Junto a una foto de Tina en blanco y negro la cantante canadiense la recordó con el mensaje: “Qué increíble talento… qué inspiración para tantas personas… qué pérdida. La quería mucho… mis sinceras condolencias para su familia y seres queridos. Descansa en paz, Tina – Celine xx…” View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

Alejandro Sanz

El cantante español recurrió a su videoteca para compartir un clip que lo muestra durante una entrega de premios, entregando un reconocimiento a la reina del rock and roll: “Me han enviado este video de una grabación de VHS. Recuerdo desbloqueado ante la grandeza de Tina. Rollin’ rollin’ rollin’ on to the glory 🙏❤️”. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Emmanuel

En 1985 el cantante mexicano tuvo la suerte de compartir el escenario con Tina Turner para la grabación de un comercial de Pepsi. Él se dio a la tarea de localizar el video y lo compartió en Instagram, adjuntando el texto: “Hoy despedimos a #TinaTurner, una de las grandes estrellas que me llenó de rock el corazón y con la que pude compartir el escenario, se va un icono, “la reina del rock”, descanse en Paz”. View this post on Instagram A post shared by emmanueloficial (@emmanueloficial)

Diana Ross

Por último, otra leyenda de la música, Diana Ross, compartió una foto que la muestra con Tina y escribió: “Impresionada. Triste. Enviando condolencias a la familia de Tina Turner y a sus seres queridos”. View this post on Instagram A post shared by Ms Ross ✨ (@dianaross)

