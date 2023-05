Muerte de Tina Turner: recuerdan la presentación de la cantante en ‘Siempre en Domingo’

Tras conocerse el fallecimiento de la legendaria Tina Turner el 24 de mayo, en internet fans comenzaron a recordar sus grandes éxitos y presentaciones, entre ellas, la que hizo en el programa conducido por Raúl Velasco ‘Siempre en Domingo’.

Turner será recordada por sus grandes éxitos en la década de los 80‘, época en la que se consolido como un ícono musical. La famosa en cada una de sus presentaciones sobre el escenario lo dejaba todo, y así la han recordado sus admiradores al conocer que murió a sus 83 años.

Aplausos y gritos siempre acompañaban las bienvenidas que le daba el público a Tina en sus shows, y cuando asistió al programa de Velasco no hubo excepción.

Durante su participación en el programa mexicano, Raúl Velasco la consideró un ‘fenómeno artístico’, porque Anna Bullock, verdadero nombre de Tina Turner, deslumbró con la potencia de su voz y energía.

“A sus 44 años de edad es indiscutiblemente del gran fenómeno artístico internacional, una mujer que envuelve con su fuerza y su encanto a grandes audiencias como toda ésta. Si yo les presento a Anna Bullock no saben quién es, pero universalmente respetada, admirada, querida y ovacionada como la reina del rock: Tina Turner”, dijo el presentador para darle la bienvenida al programa.

Aunque ‘Siempre en Domingo’ era un programa era un programa de televisión mexicana, no estuvo en México en esa oportunidad, Tina se presentó en los escenarios en Miami. El público que asistió a disfrutar su show sí era latino y la esperó con emoción.

En su show interpretó algunos de sus mayores éxitos: ‘We Don’t Need Another Hero’, tema principal de la película protagonizada por Mel Gibson ‘Mad Max’; y también ‘Better Be Good To Me’.

Aunque en esa época era normal el uso del playback en los programas, Turner no necesitaba de esa herramienta, pero la usó para aprovechar de bailar sin preocuparse por su voz. De esa manera ‘La Reina del Rock’ se sumó a la lista de famosos que tuvieron participación en el reconocido show.

