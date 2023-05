Tina Turner sufrió el abandono de su mamá y el abuso de Ike Turner hasta romperle los huesos

En 1962, Tina Turner se casaba en México con el que sería el padre de los siguientes hijos que tuvo después del mayor Craig Raymond Turner, Ike Turner. Estuvieron casados por casi 15 años. Comenzando la década de los ’80. La Reina del Rock’n Roll confesó que vivió una vida plagiada de abusos sexuales, verbales y golpes que hasta le llegaron a romper los huesos. Tina Turner estuvo 16 años soportando los golpes de Ike Turner.

Un turro que además de fajarla, se quedaba con todo lo que ganaba ella, hasta que un día Tina se calentó mal, lo cagó a patadas en la cabeza, se fue a la mierda con sus hijos y explotó su carrera.

Ampliaremos. pic.twitter.com/3BwNgyGTaW — CapitánHorton2027 (@fortavat) May 24, 2023

“Usó mi nariz como un saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba. Me rompió la mandíbula… Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas, los huesos rotos y el tormento psicológico se convirtieron en parte de la vida cotidiana”, confesó Tina Turner en su primer libro que irónicamente tituló “My Love Story“.

Por supuesto, Tina habla del que fue el gran amor de su vida y quien también la llevó a la fama, Ike Turner. Sin embargo, el productor musical no fue lo que la intérprete de “What’s Love Got To Do With It“ esperaba. Sus adicciones a las drogas y su carácter iracundo la hicieron sucumbir en una vida llena de oscuridad.

La propia cantante, cuyo nombre es Anna Mae Bullock, también llegó a contar la humillante primera noche de bodas que tuvo junto a Ike. “Fuimos a un burdel… Él se la estaba pasando muy bien”, aseguró para ese momento. Varios años después, Tina Turner intentó quitarse la vida con unas pastillas sin conseguirlo. Pensaba que era una manera de: “Huir de la realidad”.

Con el también cantante tuvo un hijo biológico llamado Ronald Renelle Turner y terminó adoptando dos que tenía él de una relación anterior: Ike Turner Jr. y Michael Turner. Ike murió en el 2006. Su autopsia arrojó diferentes problemas cardíacos por sus adicciones y muerte por sobredosis de cocaína.

#ENTRETENIMIENTO | ⚫ La cantante Tina Turner tuvo cuatro hijos, dos hijos biológicos: Craig Raymond Turner y Ronald Renelle Turner, posteriormente adoptó a Ike Turner Jr y Michael Turner. 👇 pic.twitter.com/CWcbfxnbd7 — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) May 24, 2023

A Tina Turner su mamá la abandonó de niña

Anna Mae Bullock nació en Tennessee. Para esa época, las mujeres de color eran ocultadas en hospitales pequeños o diferentes alas de las grandes clínicas. El hogar al que llegó, quien posteriormente Ike Turner le cambió el nombre a Tina Turner, era disfuncional y violento también. su padre le propinaba a su madre terribles palizas.

Su madre, Zelma Priscilla, la abandonó teniendo la artista 11 años. Siempre dijo que su esperanza de volver a encontrarse con su mamá la acompañó por años: “Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good”. Una guía en la cuenta cómo se consideraba una sobreviviente a las situaciones duras de la vida. También dijo que encontró consuelo en muchas mujeres que se inspiraron y se identificaron con su historia.

Tina Turner murió a los 83 años

La cantante de Rock’n Roll, Blues y Jazz murió a los 83 años después de una larga lucha contra el cáncer y varios otros problemas de salud. Para el momento de su muerte se encontraba en su casa en Zúrich, Suecia. Su vocero y amigo personal lo informó a través de la cuenta de Instagram de la cantante.

Sigue leyendo:

– Tina Turner fue llamada por años “Piernas de acero”, uno de sus grandes atributos

– Muerte de Tina Turner: historia y legado de la cantante que “resurgió de las cenizas”

– La corta, pero memorable carrera de Tina Turner en el cine

– Así era la casa donde la fallecida Tina Turner fue víctima de abuso por parte de su exesposo

– Así fue como Mattel homenajeó a Tina Turner con una muñeca Barbie

– ¿De qué murió Tina Turner, ícono del Rock´n Roll?