Tina Turner fue llamada por años “Piernas de acero”, uno de sus grandes atributos

La muerte de Tina Turner ha ensombrecido la industria del entretenimiento y sobre todo la música. La Reina del Rock’n Roll falleció en un castillo en Zúrich, Suiza a los 83 años. No solo sus canciones han revivido en las plataformas digitales hoy, sino que también muchas de las aristas por cuáles fue admirada.

“Piernas de Acero”, así le decían a Tina Turner, quien tenía una particular forma de bailar y cantar. Casi siempre lo hizo luciendo vestidos y faldas muy cortas, dejando a la vista uno de sus grandes atributos. Sus largas y muy firmes piernas. Este fue uno de los más grandes atractivos de la intérprete de “What’s Love Got To Do With It“, “The Best”, y “Pround Mary”.

Como una Diva, con sus piernas inigualables, su inconfundible voz y su sello tan personal que la hizo UNICA, a los 83 años nos dejó Tina Turner, la Reina de Soul & el Rock, quien entrará al Cielo por la alfombra roja. You're simply THE BEST 💐👸🏾✨️🙌🏼🙏🏻💕 #TinaTurner #RIP #QEPD pic.twitter.com/bZ0dLOwiKS— 𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 𝕭𝖎𝖘𝖘𝖔 ⚘🦋 (@AndreaBisso) May 24, 2023

De hecho, por esta misma razón hay un tema que interpretó junto a Tom Jones llamado “Hot Legs”. En español quiere decir “Piernas Calientes”. Por supuesto, el videoclip hacía referencia y tiene varias tomas a las piernas de la cantante afroamericana.

Muere Tina Turner

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, se daba a conocer al mundo que Anna Mae Bullock, nombre de pila de la rockera, había fallecido en su casa en Zúrich, Suiza. No especifican los motivos de su deceso. View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

Lo que sí se sabe es que Tina Turner tenía 83 años, varios viviendo en soledad y en la estricta privacidad de su círculo más cercano. También se conoce que en 2016 batalló con un cáncer en el intestino y que en 2017 le realizaron un trasplante de riñón. View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho. (© Peter Lindbergh)”, fueron las palabras de su vocero para dar a conocer la lamentable noticia. View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

