Así fue como Mattel homenajeó a Tina Turner con una muñeca Barbie

Este miércoles 24 de mayo, se conoció el lamentable fallecimiento de la cantante, compositora y actriz, Tina Turner a sus 83 años, la causa de la muerte aún se desconoce; sin embargo, en un comunicado se informó que el deceso se da luego de una larga batalla contra una enfermedad.

La popular “Reina del Rock’n Roll”, Anna Mae Bullock, conocida en el mundo artístico como Tina Turner, era de origen estadounidense y nacionalidad suiza, durante sus más de cincuenta años de carrera musical y en medios del entretenimiento recibió innumerables premios y homenajes, entre ellos una particular muñeca Barbie que plasmaba sus característicos años de gloria.

A finales del año pasado Mattel, decidió homenajear a la también bailarina y coreógrafa en el marco de los 40 años de uno de sus mayores éxitos de 1984 “What’s Love Got to Do with It”. La muñeca luce un corto vestido de cuero negro, acompañado de una chaqueta de denim, mayas y stilettos de color negro, además de un micrófono como accesorio.

Mattel honors Tina Turner with her own Barbie doll. pic.twitter.com/F5ZzyDydZ3 — Pop Base (@PopBase) October 14, 2022

Como parte de una colección para resaltar a las mujeres más influyentes del mundo en los diferentes ámbitos, Mattel se ha propuesto plasmar a través de Barbie a las más grandes ídolos. “Arrojar luz sobre modelos empoderadas a los que seguir en un esfuerzo por inspirar a más niñas. Historias de mujeres notables para mostrar a las generaciones futuras que pueden ser cualquier cosa“, dijo la compañía en un comunicado.

Dentro del repertorio de muñecas se encuentra la pintora mexicana Frida Kahlo, la cantante de salsa cubana Celia Cruz, la matemática estadounidense de la NASA Katherine Johnson, entre otras. Asimismo Mattel a través de esta iniciativa ha impulsado la inclusión creando Barbies con enfermedades terminales, discapacitados y demás.

Sigue leyendo: