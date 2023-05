Las mejores canciones de Tina Turner en su larga carrera musical

La carrera de Tina Turner comenzó en los años 60, cuando formó un exitoso dueto con su ex esposo Ike, pero en la década de los 80 ella resurgió en plan solista con el álbum Private dancer, convirtiéndose en una de las mejores exponentes del rock y R&B. Aquí te presentamos los mejores temas de la artista, cuyo verdadero nombre era Anna Mae Bullock.

What’s love got to do with it (1984)

Tras una larga ausencia del mundo musical Tina regresó apoyada por su manager Roger Davies, y con el sencillo “What’s love got to do with it” logró el número 1 en los charts de Estados Unidos. La canción se convirtió en un clásico y en el tema más emblemático de la cantante. El video promocional la presenta con su cabello esponjado, que pasaría a ser su look distintivo.

We don’t need another hero (Thunderdome) (1985)

Los mismos compositores de “What’s love got to do with it” (Graham Lyle y Terry Britten) tenían preparada para Tina otra canción pop lo suficientemente pegajosa que fue una de las más escuchadas en 1985. Era también el tema principal de la película “Mad Max beyond thunderdome”, en la que interpretó a la villana. De hecho, está caracterizada como su personaje en el video, con su cabello platinado.

I don’t wanna fight (1993)

La cantante Sade sugirió a Tina Turner grabar esta canción, que fue el tema principal del filme “What’s love got to do with it”, basado en su libro biográfico I, Tina. La balada se convirtió en un gran éxito en el otoño de 1993 y en una de sus favoritas para interpretar en sus conciertos.

What you get is what you see (1987)

Tina logró uno de sus sencillos más bailables y alegres con esta canción de rock-pop, que era la favorita de la cantante en su álbum Break every rule. Para entonces ella tenía 48 años y una figura espectacular, como puede verse en el clip promocional.

It’s only love (con Bryan Adams) (1986)

Cuando Tina Turner estaba en lo más alto de su carrera muchos artistas deseaban grabar con ella y le enviaban canciones para su consideración. Uno de los afortunados fue el canadiense Bryan Adams, con quien hizo el dueto It’s only love, que se convirtió en un hit a principios de 1986 y con el que ella demostró que seguía siendo una de las reinas del rock.

The best (1989)

Para finales de la década de los 80 muchos pensaban que la carrera de Tina Turner iría en picada, pero no fue así. Regresó con el álbum Foreign affair, que tuvo un buen éxito (sobre todo en Europa) y que generó el sencillo The best, con un solo de saxofón de Edgar Winter.

It takes two (con Rod Stewart) (1991)

Un buen amigo de Tina Turner era Rod Stewart, a quien conoció desde la década de los 70. Ambos habían querido grabar juntos, pero sus apretadas agendas de trabajo lo impedían, Finalmente, en 1991 el cantante lanzó “It takes two”, un cover del tema de Marvin Gaye que llegó al Top 5 de las listas de éxitos en Inglaterra.

Proud Mary (1971)

Muchos artistas recuerdan a Tina Turner (ya sea en parodias o en homenajes) con esta canción, que grabó junto con su ex esposo Ike y que se convirtió en uno de sus primeros hits a nivel mundial, en 1971. La versión de la cantante al clásico del grupo Creedence Clearwater Revival impresionó hasta a su compositor John Fogerty, quien siempre dijo ser su fan.

Golden Eye (1995)

Tina Turner también hizo un tema para una película del agente secreto James Bond: fue “Golden Eye”, de 1995, que puede escucharse en los créditos de la cinta de acción protagonizada por Pierce Brosnan. Un dato curioso es que la canción fue escrita especialmente para ella por Bono y The Edge, integrantes de la banda U2.

When the heartache is over (1999)

El décimo álbum de estudio que Tina Turner grabó fue Twenty Four Seven, de 1999, y éste generó el sencillo “When the heartache is over”, que puede considerarse el último gran éxito que tuvo (especialmente en las listas de temas bailables). Ese disco sería su obra final, ya que nunca más volvería a trabajar en una colección de temas inéditos.

State of shock/It’s only rock and roll (con Mick Jagger) (1985)

El magno concierto Live Aid, que se llevó a cabo el 13 de julio de 1985, no sólo es recordado por la presentación del grupo Queen. El evento incluyó decenas de bandas y solistas, y uno de los momentos estelares estuvo a cargo de Mick Jagger -amigo de Tina desde los años 60-, quien interpretó a dueto con ella covers del éxito “State of shock” (de The Jacksons) y del clásico “It’s only rock and roll” (del grupo de Mick, The Rolling Stones). Hasta la fecha muchos califican la actuación de ambos artistas como algo espectacular.

