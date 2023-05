Los últimos años de Tina Turner: en un castillo en Suiza, alejada del mundo del espectáculo y con problemas de salud

Tina Turner fue una de las máximas estrellas de la música a nivel mundial que, tras la conclusión del Tina! 50th Anniversary Tour de 2009, decidió alejarse de los reflectores y de la vida pública, para disfrutar del retiro junto a su esposo Erwin Bach y el lugar elegido para eso fue el castillo Chateau Algonquin, ubicado en Suiza.

La impresionante edificación de 5,500 metros cuadrados tiene entre sus atractivos una vista al Lago Zurich y fue su residencia desde 1994. “Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí”, comentó en una entrevista para The New York Times en 2019.

Los problemas de salud que padeció Tina Turner en sus últimos años de vida

No obstante, estos años no fueron tan tranquilos para ella, pues sufrió de varios padecimientos médicos que la afectaron mucho físicamente. Todo comenzó en 2013, cuando pocas semanas después de casarse con Erwin Bach, la actriz y cantante sufrió un accidente cerebrovascular, que la llevó a tener que volver a aprender a caminar.

Tres años más tarde, Tina Turner fue diagnosticada con cáncer intestinal, noticia que de acuerdo con lo que escribió en su libro ‘My Love Story’, tuvo repercusiones importantes en su salud física y mental. Inclusive, reveló que consideró la eutanasia como alternativa, pues no sabía qué síntomas tendría su convalecencia.

Posteriormente la cantante recurrió a métodos alternativos para tratar la enfermedad, que lamentablemente complicaron más su situación médica al provocarle una insuficiencia renal, que superó gracias a que su esposo le donó uno de sus riñones.

Finalmente, este 24 de mayo falleció a causa de una “larga enfermedad”, de acuerdo con su representante, pero su legado de grandes éxitos como ‘Proud Mary’, ‘What’s Love Got To Do With It’ y ‘The Best’ vivirá para siempre en los corazones de sus fanáticos.

