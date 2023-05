Siddhartha va por la segunda vuelta

A partir de este fin de semana y hasta finales del año, Siddhartha se embarcará en una gira que lo llevará por ciudades de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Si bien no es la más extensa de su carrera —el año pasado presentó más de 70 shows—, sí es la que ha incluido más foros de Norteamérica; pasará por lugares en los que nunca ha actuado.

Se trata de la segunda parte del tour internacional que inició en 2022 y en el que presenta su material más reciente, “00:00”, un disco del que todavía tiene mucha tela de donde cortar. Hace unos días estrenó el videoclip de “No es antes ni es después”, canción que está incluida en este álbum.

“Seguimos con este ’00:00′, pero ya para octubre o noviembre empezaremos a tocar temas nuevos”, dijo el artista originario de Guadalajara y quien divide su tiempo entre esa ciudad y Cuernavaca, una urbe cercana a Ciudad de México.

El recorrido comienza este fin de semana en el norte de California y continúa con tres conciertos en el sur del estado. En octubre hará una parada en Nueva York.

Mientras tanto, entre viaje y viaje, el artista prepara el que será su próximo álbum, que espera tener terminado a finales de este año. De ahí que planee incluir canciones nuevas en la última parte de la gira.

“Estamos de tour y grabando porque no hay suficiente vida para hacer una sola cosa”, dijo. “Mientras voy en el avión trabajo, grabo, me parto en mil pedazos”.

Este próximo material, adelantó, tiene un lugar distinto a los anteriores porque tendrá otros elementos, más sonidos latinos, más dance, más colaboraciones.

“El motor [de este álbum] es sentir que vas desplazándote, y [que] no es lo que ya has hecho antes”, dijo. “El propósito es explorar nuevas formas de hacer las cosas”.

Como sus discos anteriores, el nuevo material de Siddhartha es producto de una necesidad que tiene de expresarse, explicó. Él comenzó su carrera como cantante luego de haber grabado muchos temas y haberlos guardado bajo llave por un tiempo. Fue hasta que comenzó a mostrar sus canciones y las empezó a escuchar la gente cuando se dio cuenta del poder que tenía tanto su voz como su pluma.

“Nunca me pude ver así hasta que sucedió”, dijo. “Fue un impulso de decir, ‘tengo canciones, soy compositor, y quiero que queden registradas’, y eso tomó vida propia”.

No solo sus comienzos como cantante fueron atípicos. Siddhartha, cuando perteneció a otras bandas —fue parte del grupo de pop y rock, Zoé—, tocaba la batería, un instrumento a cuyos ejecutores raramente se los ve cantar en las agrupaciones.

“Yo estaba feliz con la batería”, dijo. “Pero de repente sentí la necesidad de hacer música propia; fue lo que me invitó a cantar, aún sin saber que podía hacerlo; lo hacía sin pensar si lo estaba haciendo bien o no”.

Ese talento es lo que lo ha llevado por tantos caminos, aunque entre pausa y pausa aprovecha para regresar a su país, donde un hijo de casi dos años lo espera con emoción desenfrenada.

“Cualquier día hay una novedad que uno no se puede perder y trato de regresar cuanto antes”, dijo.

En detalle:

Qué: Siddhartha

Cuándo y dónde: hoy jueves en The Observatory (3503 S Harbor Blvd, Santa Ana) y el sábado en el Theater at the Ace Hotel (929 S. Broadway, Los Angeles); ambos shows 8 pm

Boletos: desde $35; informes axs.com