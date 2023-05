Christian Chávez presume su nuevo look muy al estilo RBD y su cuerpazo sin camisa

Christian Chávez sorprendió a sus seguidores de Instagram con un cambio de look que recordó a la época en la que RBD no se había separado. El actor y cantante al mismo tiempo aprovechó de presumir el abdomen que se gasta al mostrarse sin camisa.

Con una galería de dos fotos Chávez mostró que ahora luce un cabello rosado, un estilo muy parecido al que tuvo en 2006 cuando fue parte de la telenovela ‘Rebelde’ y de la banda ‘RBD’, proyectos que lo llevaron al estrellato.

Con el texto “De vuelta a los negocios. ¡¡¡Feliz viernes, mi gente!!!, acompañó Christian las imágenes en las que aparece haciéndose selfies mientras estaba sin camisa en el salón de ejercicios de un gimnasio.

Ante la publicación del ‘Rebelde’ sus fans reaccionaron en referencia a su color de pelo y hasta recordaron que faltan menos de 100 días para que el ‘Soy Rebelde Tour’ comience. ¿Será que el look es parte de estilismo para la gira?

“¡¡¡¡Noooo, me encantoooo!!!! ¡Qué hermoso estas y que alegría verte! Te extrañamos Chris…”; “Pink hair”; “Fotos geniales, amigo”; “Faltan 91 días para el primer concierto”; “Cosita linda”; “Perfecto, te amo”; “Bichotaaaaaa como la Karol G”; “Giovanni (su personaje en Rebelde) está llegando”; “Quedo increíble, me late”; “Loving the new hair color”; “Amo tu cabello” y “Maravilhoso demais tu”, son algunos de los más de seiscientos comentarios que le han dejados sus fans de diferentes países.

En Francia se dejó ver con atrevido Body

El integrante de RBD hace un par de días publicó hace un par de días unas fotos y un video en el país europeo donde se le observó todo vestido de negro, con un blazer incluido, pero que, al dejarlo caer mostraba un body con un atrevido esctote en la espalda.

En esa oportunidad sus fans le dieron más de 100 mil ‘likes’ a su post en Instagram.

La gira de RBD comienza en pocos meses

En diciembre de 2022 cinco de los seis integrantes de RBD, el fenómeno de los años 2000, anunciaron que la banda tenía grandes sorpresas para sus fans. En enero de 2023 anunciaron parte de las fechas de sus conciertos logrando agotar todas las funciones.

Tal fue el éxito cuando revelaron las fechas que, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann, tuvieron que abrir más fechas para sus shows y agregar a Colombia a su lista de países por visitar.

Actualmente tienen en lista más de 40 shows, todos con los boletos agotados, en Estados Unidos, México, Brasil y Colombia.

