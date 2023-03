Alfonso ‘Poncho’ Herrera confiesa el trauma psicológico que le dejó RBD: “Sigo teniendo miedo”

El actor mexicano Alfonso ‘Poncho’ Herrera ha recibido fuertes críticas desde hace meses por no unirse a la nueva gira del fenómeno musical ‘RBD’, banda que lo catapultó a la fama hace casi 20 años. Sin embargo, el actor priorizó su bienestar personal y por eso su firmeza a decidir no regresar a lo que, si bien le trajo momentos muy agradables, también lo hizo pasar por momentos oscuros que marcaron su vida.

En una entrevista reciente con el diario español El País, Herrera habló sobre su experiencia como miembro de la banda formada por los actores de la telenovela juvenil ‘Rebelde’. A pesar de los innumerables conciertos a los que asistieron en diferentes países, Herrera decidió dejar la banda debido a un episodio dramático, convirtiéndose en el verdadero rebelde al no seguir los pasos de sus compañeros.

Aunque respeta la decisión de sus excompañeros de volver a los escenarios, Herrera tiene razones personales para no hacerlo. En particular, la tragedia que vivieron en Brasil durante una estampida humana en una firma de autógrafos, en la que murieron tres fanáticas, se le ha quedado grabada en la memoria.

“Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está”, puntualizó.

Además, Poncho Herrera reveló que él y sus compañeros nunca recibieron el apoyo psicológico que necesitaban para enfrentar esa situación (desencadenando que hasta la actualidad siga vivo ese temor en su vida); lo que se sumaba a las pésimas condiciones laborales a las que los tenían sujetos Televisa, la empresa dueña de los derechos de explotación del grupo musical y de los personajes.

“Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente. Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos porque no tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación”, recordó Alfonso.

Herrera también habló del menosprecio económico al que estaban sometidos. A pesar de la gran cantidad de dinero que se recaudaba con su imagen, los integrantes de la banda no recibían nada. El actor explicó que, a pesar de que no se trata solo de un tema de dinero, la televisora dueña del proyecto no fue justa en su trato hacia ellos.

“Firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de ‘merchandising’, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 ó 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”, recordó.

Aunque desea lo mejor para sus excompañeros Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez, Alfonso ‘Poncho’ Herrera ha optado por enfocarse en su carrera en la actuación y dejar atrás su pasado en la banda.

“Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y les tengo respeto. Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil”, dijo.

Pese a las críticas de sus antiguos fans, el actor está seguro de su decisión y dispuesto a seguir adelante con su vida profesional y personal.

