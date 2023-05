En pleno concierto Pepe Aguilar “regaña” a su hijo por no encender el micrófono

Leonardo Aguilar pocas veces protagoniza momentos virales, pero hace un par de días una situación inusual se registró en un concierto, pues su padre, Pepe Aguilar, lo “regañó” por un error técnico que cometió cuando comenzó a cantar junto a él.

Durante el paso de la gira de Pepe ‘Jaripeo sin Fronteras’ por Torreón, Coahuila, Leonardo se presentó junto a su padre, quien no pasó por alto el descuido de su hijo y con humor le llamó la atención.

El joven de 23 años se encontraba en el escenario para realizar un dueto junto a su padre, pero justo al momento de interpretar su parte de la canción se percató que no se escuchaba nada. En principio ambos artistas pensaron se trataba de un error técnico, sin embargo, no era así, pues el hermano de Ángela Aguilar no había encendido su micrófono.

Pepe Aguilar bromeó en el momento cambiando la letra de la canción para destacar lo que estaba pasando y que se arreglara rápidamente: “No sirve tu micrófono, qué diablos te pasó, que te traigan otro en friega”, cantó.

Cuando se percataron de que la falla no venía del micrófono por algún error técnico, sino que Leonardo no encendió el aparato, Pepe soltó: “Está apagado, hombre”.

Algunos asistentes al concierto que grabaron el momento lograron captar que muchos asistentes comenzaron a reír sobre lo ocurrido. En redes sociales como TikTok fue colgado lo ocurrido y se hizo viral.

Algunos internautas han tomado la reacción de Pepe Aguilar como un “regaño” justificado para que su hijo Leonardo Aguilar mantenga el profesionalismo, mientras otros han considerado que la corrección la tuvo que hacer en privado.

El incidente sirvió para evidenciar que los Aguilar se encontraban cantando en vivo, y dejar claro que en shows pueden ocurrir problemas “técnicos” de ese tipo, sin importar si son artistas que se están iniciando en la industria musical o si son unos con gran trayectoria como la de la ‘Dinastia Aguilar’.

