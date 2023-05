Bayern Múnich despide a Oliver Kahn como director ejecutivo tras polémica al final de la temporada

El Bayern Múnich consiguió el título de la Bundesliga en la última jornada tras la victoria 2-1 sobre el Koln y el empate 2-2 del Borussia Dortmund. A pesar de sumar su título número 11 de manera consecutiva, el club decidió despedir a Oliver Kahn como director ejecutivo y al director deportivo Hasan Salihamidzic.

El equipo bávaro tuvo varias polémicas durante la campaña entre las que estuvo involucrado el despido de Julian Nagelsmann, la lesión de Manuel Neuer tras esquiar, la llegada de Thomas Tuchel y que comenzó con la partida de Robert Lewandowski.

El presidente del club, Herbert Hainer, y el sucesor de Kahn como CEO, Jan-Christian Dreesen, comparecieron este domingo conjuntamente ante la prensa para explicar la decisión de remover la cúpula.

El Bayern sigue teniendo gente con competencia futbolística. Uli Hoeness sigue en el Consejo de Vigilancia, ahora estará otra vez Karlheinz Rummenigge y sobre todo tenemos a Thomas Tuchel”, dijo, lo que puede implicar que el entrenador vaya a tener especial poder en la próxima ventana de fichajes.

Una de las decisiones comunicadas hoy fue la de nombrar a Rummenigge como miembro del Consejo de Vigilancia.

El jueves, según Hainer, él y Uli Hoeness tuvieron una conversación con Salihamidzic y Kahn en la que se les planteó una rescisión de sus contratos de común acuerdo.

“El jueves hablamos con ellos. Con Hasan las cosas funcionaron. Con Oliver no fue tan fácil, no aceptó una rescisión del contrato de común acuerdo. El viernes decidimos su cese. Por esa situación no era posible que fuera a Colonia (al último partido)”, dijo Hainer.

Sobre la ausencia de Kahn en Colonia ha habido una batalla en las redes sociales. Primero se dijo que no había ido debido a un resfriado pero luego Kahn dijo, a través de twitter, que el club le había prohibido ir.

La versión del resfriado circuló antes de que se conociera el cese y Hainer dijo hoy que el mismo Kahn les había enviado un mensaje diciendo que estaba en cama y resfriado.

“No voy a comentar todo lo que ahora Oliver escribe. Pero eso es algo que tengo en mi móvil”, dijo Hainer.

