Chayanne enloquece a sus fans con sus pasos de bachata y promete “enseñarles más”

El cantante Chayanne estrenó esta semana su nueva canción titulada ‘Bailando Bachata’ y sus fans le han expresado lo mucho que les ha gustado escucharlo cantando bachata y verlo bailarla.

En medio de su promoción de ‘Bailando Bachata’, el artista compartió en Instagram un video del día que grabaron el video oficial, en el que él es protagonista de una historia ficticia de amor junto a la actriz venezolana Verónica Schneider.

En el clip que compartió, les mostraba a sus seguidores el vestuario que estaba luciendo para grabar el videoclip oficial del sencillo que era una camisa blanca con flores negras, un blazer rosa, pantalón gris y zapatos negros, muy al estilo de los años 50′.

“Bueno ¿y qué? ¿qué les parece el look? lo que pasa es que estamos haciendo el video de bailando bachata y esta es la ‘outfit’, la ropa del video. Espero les guste. Estamos felices con la canción”, expresó a los internautas.

Chayanne también aprovechó los segundos que dedicó a sus fans para decirles: “Quiero bailar con ustedes”. Asimismo, les invitó a enseñarle cómo bailar para aprender de ellos y aseguró que también enseñará sus pasos.

“Enséñenme algunos pasitos y yo les enseñaré otros”, dijo al culminar de bailar en el video que compartió en su feed de Instagram.

Para reiterar que lo verán bailando más bachata escribió al pie de su publicación: “Prometo enseñarles más pasos de baile”.

El clip que compartió sus fanáticos reaccionaron dejando comentarios como: “Déjate canas estarías para mí, más interesante”; “¡Guapísimo! Pero me gustaría verte con canas, uuff solo me imagino le elegantísimo que también te verías”; “Cuanta elegancia la de Francia usted se ve guapo guapísimo”; “Esta bachata era exactamente lo que necesitábamos”; “¿¿Sos vos Chayanne?? Una pena que hayas perdido tu belleza natural”; “Mi amor bonito te ves hermosooooooo… Me derrito de amor por tí. Yo también quiero bailar contigo mi amor bonito.. te amoooooo” y “¿¿¿Qué paso??? ¿Qué te hiciste en la caraaaa? Nooooo”

