El cantante puertorriqueño Chayanne lanzó su nueva canción titulada ‘Bailando Bachata’ y ya está revolucionando las redes sociales y las plataformas digitales de música con el tema cargado de romanticismo y el carisma que lo caracteriza.

El artista ha sorprendido a sus seguidores porque la bachata no es un género habitual en él que acostumbra a hacer baladas y pop, sin embargo, ha gustado su nuevo sencillo.

Con un ritmo muy sensual, el tema está hecho para enamorar y bailar ‘pegadito’, algo que en el video oficial Chayanne sabe trasmitir a sus fans.

El videoclip transporta a los espectadores a finales de los años 50′, donde dos enamorados, se divierten entre lujos de la época. Reír, cocinar juntos, caricias y bailar bachata son las actividades que se ve hacer por la pareja de ficción en el material audiovisual.

El clip está protagonizado por Chayanne y por la actriz venezolana Verónica Schneider, quien en sus redes sociales expresó: “Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto”.

Chayanne anunció el lanzamiento en su Instagram donde compartió un fragmento del video oficial con el texto: “Ya puedes ver y escuchar Bailando Bachata, Con todo mi cariño”.

En la red social sus fans inmediatamente comenzaron a reaccionar dejando comentarios como: “NO podemos dejar de escucharla”; “Te ves guapísimooooo, no la puedo dejar de escuchar”; “Es con una actriz venezolana”; “Soñado de verdad no dejaría de bailarla me buscaré a la coreógrafa”; “Améeeeee ese ‘somos la copa y el vino'”; “Ah nooo, me encantó, seguiré viendo tu video a ver si sales del televisor para que quememos la noche bailando bachata…..la la la”.

Sus fans sospechaban

Desde hace semanas el puertorriqueño había estado compartiendo pistas sobre de qué trataba su canción pues publicaba videos bailando canciones de diversos artistas. Entre los internautas se repetía entre las reacciones las preguntas y afirmaciones de que Chayanne venía preparando algo en ese género músical y ahora lo confirmó.

