¡Lo hace de nuevo! Chayanne eleva la temperatura con un video donde sólo lleva una bata encima

Hace unos días, Chayanne presumió sus mejores pasos de baile al ritmo de la bachata y causó revuelo gracias a su sensual movimiento de caderas. Sin embargo, el cantante decidió volver a poner a temblar al público, ahora con un video donde se dejó ver con una bata y bóxer. ¡Aquí te compartimos las mejores reacciones!

Con mirada pícara y una sonrisa en el rostro, el intérprete de temas como “Boca” y “Dime qué hago” bromeó con sus fans en un inesperado video con el que reveló que se encuentra filmando un video musical para su nuevo tema “Bailar Bachata”.

Y es que el boricua no solo se robó la atención del público gracias a su sonrisa de oreja a oreja, pues sorprendió al dejarse ver portando solo una bata que cubrió su ropa interior.

“Ahora mismo vengo de unas escenas en la piscina, el video está quedando hermoso”, contó Chayanne ante la cámara que lo grababa. “Ahora no sé si me la quito o me la dejo”, bromeó mientras abría la pieza en cuestión para dar una mirada rápida a su torso descubierto.

Esta interacción no pasó desapercibida para los fanáticos que esperan con ansias el nuevo sencillo del famoso, pues hace unos días dio una “probadita” de sus mejores pasos de baile al ritmo de la bachata que ahora se suman al audiovisual donde demostró que se mantiene con un físico envidiable.

“Mucha ropa! Mucha ropa!”, “Pero de por Dios, ya esto es abuso. Cómo un hombre puede estar tan guapo”, “Simplemente nos ENCANTAS!! La bata está demás y esa sonrisa nos dejas sin aliento” y “Que se la quite!!! Que se la quite!!”, son algunas de las reacciones que el cantante obtuvo en Instagram.

