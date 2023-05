El hermano de Paul Walker le rindió homenaje de una manera especial

Cody, el hermano del fallecido actor Paul Walker, le rindió homenaje que él y su esposa Felícita Knox decidieron llamar a su recién nacido hijo como la estrella de Fast & Furious, quien falleció q en 2013.

Paul Barrett Walker nació el domingo 30 de abril, en Arizona, y pesó 7 libras y 4 onzas, lo reveló el propio Cody, de 34 años.

Este es el cuarto hijo de la pareja, quienes también declararon que es el nombre perfecto para su bebé.

“Este noviembre serán 10 años desde que perdimos a mi hermano, Paul, y sentí que ahora era el momento apropiado”, dijo Cody, quien también es padre de una niña de 5 años, un niño de dos y medio y otro bebé de uno.

Cody aseguró que es importante mantener el nombre Paul en la familia: “Mi hermano, Caleb y yo hemos terminado de tener hijos. Mi hermano, Paul, era Paul William Walker IV y ese nombre se remonta a cuatro generaciones”.

“Dentro de la familia, se hacía llamar pequeño Paul o Paul 4, aunque rápidamente superó en altura a nuestro padre. Para mí era importante que ese nombre continuara”, aseguró Cody.

Casi 10 años de la muerte de Paul Walker

Fue un 30 de noviembre del año 2013, que se daba a conocer la noticia que el actor, habría sufrido un fuerte accidente automovilístico, mientras conducía su Porsche Carrera GT.

El joven actor saltó a la fama por dar vida al personaje “Brian O’Connor“, dentro de la popular saga que también participa Vin Diesel, gran amigo del fallecido actor.

El padre del actor, que se llama igual, habló en ese momento sobre cómo la familia sobrelleva la vida, luego de que su hijo falleciera en un accidente automovilístico, el 30 de noviembre de 2013. Aseguraba que vive recluido y que apenas sale su casa.

Intento verlo como si Dios se hubiera llevado a mi hijo a casa, ese es el mayor alivio que puedo encontrar”, dijo el padre de Paul Walker sobre la muerte de su hijo al The Daily Mail.

“La muerte de Paul me cambió para mejor, soy mucho más considerado como él era y ahora entiendo muchas de las cosas que me decía. De hecho, escribo un diario con frases y pensamientos de Paul y mantengo viva su memoria” contó. “Aún admiro cómo siendo tan joven, pensamientos tan profundos venían a su mente. Recuerdo una vez que me dijo ‘yo amo muy profundamente’. Esa era su esencia, escribo cosas así y me ayudan a seguir adelante”, detalló.

