En traje de baño azul Malillany Marín luce su cuerpo al recorrer sensualmente una piscina

Malillany Marín ha deleitado a sus seguidores en Instagram publicando un video grabado por ella misma y que la muestra recorriendo una piscina, usando un traje de baño azul. El toque final fue usar un tema de reguetón de Cazzu y De La Ghetto como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz cubana es muy disciplinada al hacer ejercicio, y compartió otro clip con escenas grabadas en el gimnasio, que la muestran luciendo su figura en distintos outfits y realizando muchas rutinas. Al final ella aparece lanzando una patada, demostrando su flexibilidad y su excelente condición física. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

Hace algunos días Malillany informó que ya tiene su boleto para uno de los conciertos de Luis Miguel en México, pero el pasado fin de semana fue a ver el show del cantante Christian Nodal, y quedó impresionada. Acompañando un video en el que aparece a metros del escenario, escribió el mensaje: “La música es el hombre escapado de sí mismo: es el ansia de los límites surgida de lo limitado”. Anoche @nodal con un lleno total !! Impresionante concierto 🎶 súper talentoso 👏🏻👏🏻la pasé genial 🥹😍Encontré mucha gente que me quiere y quiero 🌌🦋✨✨! Bailé ! Canté ! Reí ! 😆 Brindé 🍻por la vida y mandé un beso al cielo 🌌”. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

