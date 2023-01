Malillany Marín se sienta en un columpio y presume su retaguardia, usando leggings deportivos

Malillany Marín ha sorprendido a sus fans con un video que publicó en Instagram y en el que aparece muy sexy, usando leggings deportivos y aprovechando el columpio colocado en un parque para mecerse durante algunos segundos. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Tu niño interior lo tiene todo, lo cree todo, lo espera todo y es el único guardián digno de tu corazón. Por favor, no crezcas”.

La bella actriz cubana hizo un largo viaje por Europa y aprovechó para compartir muchas fotos de los lugares que visitó, como el Palacio de Versalles y el Museo de Louvre, en Francia. También dio un paseo a bordo de una góndola en Venecia, usando un elegante vestido negro y posando como toda una modelo.

El viajar no le impide a Malillany hacer sus rutinas de ejercicios varios días a la semana, y se tomó unas selfies en un gimnasio vacío, posando sentada en una pelota de balance. Ella complementó su post con un texto de empoderamiento: “Ten cuidado con ella .. superó todo lo que estaba destinado a destruirla”. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

También te puede interesar:

-En leggings nude Malillany Marín mueve sensualmente su cuerpo al ritmo de Natti Natasha

-Malillany Marín mueve su retaguardia al hacer un sensual baile con motivo de la Copa Mundial