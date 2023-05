Fan de Club América celebra título de Tigres de la UANL con incontrolable llanto

La octava estrella de los Tigres de la UANL fue celebrada por algunos hinchas de Club América que no deseaban ver consagrarse campeón a las Chivas del Guadalajara. A través de las redes sociales, un fan de las Águilas se hizo viral por sus incontrolables aspavientos que terminaron en llanto.

El audiovisual se puede ver al hombre en la sala de su casa, notoriamente desesperado frente al televisor y ligando que el árbitro culminara el encuentro. Cuando el silbante dio por concluida las acciones y se hizo oficial la derrota de Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron, el hincha rompió en llanto y celebró de rodillas.

“Tigres, vénganos. Ya acábalo por Dios. A huevo. Te amo, Tigres. Apá, me vengó el Tigres, justicia divina. No me importa (las burlas)”, expresaba el aficionado que se tiró al suelo desconsolado mientras su padre le recordaba “te dije (que Tigres iba a ganar)”.

Tantita madre…

Tu conoces a un americanista así. pic.twitter.com/3H4ho1FHE0 — El Rod ☀️🚂⚽🇫🇮📱 (@Rod_lopez) May 29, 2023

Cabe recordar que la rivalidad entre América y Chivas es una de las más fuertes de México y con más exposición mediática. Diversos hinchas azulcrema deseaban una victoria del conjunto regio como venganza por la caída in extremis que sufrieron en las semifinales del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante el ‘Rebaño Sagrado’ y que les negó la posibilidad de hacerse con la décima cuarta estrella.

El video produjo una oleada de interacciones y comentarios que principalmente se encargaron de burlarse del hincha americanista. “Esto tiene que ser actuado claramente. El nivel de retraso alcanza niveles pocas veces visto”, escribió un usuario.

“Mi Facebook y WhatsApp está lleno de compás americanistas así”; “Que se puede esperar de un país futbolero y telenovelero”; “A la afición del América le quitas la etiqueta del ‘más grande de México’ y no tienen nada”, fueron algunas respuestas.

Tigres de la UANL se estableció como el quinto equipo más ganador de México junto a Club León tras remontar una desventaja de dos goles y llevar el encuentro a la prórroga. El título 13 del ‘Rebaño Sagrado’ sigue en espera.

