Nahuel Guzmán confiesa que tiene rencor por las fuertes críticas y se desquita tras quedar campeón: “Les cerramos el or**”

Rencor fue uno de los sentimientos que expresó tener Nahuel Guzmán tras coronarse campeón del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante las Chivas del Guadalajara, a quien remontaron una desventaja de dos goles. El portero argentino aprovechó la oportunidad para desquitarse con una parte de la opinión pública (fans y prensa) que habían ejercido duras críticas contra los felinos.

Tras el pitido final y en medio de las celebraciones a pie de campo, varios elementos del conjunto regio conversaron con la prensa y entre esos estuvo Guzmán. El guardameta quiso mandar un mensaje a todos los que en su momento cuestionaron al conjunto universitario

“El futbol tiene algo muy lindo que es la posibilidad de revancha y que todo da vueltas. Sentía que había algo pendiente acá, que nos habían quedado debiendo algo, hoy la pudimos cobrar. Se dio de la manera que se tenía que dar, esta es la historia de Tigres“, dijo.

No obstante, Nahuel apenas estaba empezando en su exposición de motivos con la que buscaba drenar y a medida que fue avanzando el diálogo, fue calentando su narrativa. Primero defendió a su compañero Diego Lainez y recordó que a los Tigres se les dio por “muertos” cuando estaban bajo la dirección técnica de Marco Antonio Ruiz.

“Dijeron un montón de pelotudeces, que cuando estaba Chima manejábamos el vestuario. Hablaron al ped* tanto y tengo tanto rencor con esa gente. Dijeron que estábamos muertos, porque entramos séptimos, que Lainez iba a fracasar y le cerramos el ort* a todos” sentenció.

Cabe recordar que Tigres tuvo un comienzo de temporada accidentado por la precipitada e inesperada salida de Diego Cocca a la selección de México y la designación del ‘Chima Ruiz’ como DT. Los resultados no acompañaron y Robert Dante Siboldi llegó para apagar el incendio.

No es la primera vez que Nahuel Guzmán se va lanza en ristre con la prensa y responde ferozmente a las críticas. A inicios del mes de abril y tras un presunto altercado con la mascota oficial de los Diablos Rojos de Toluca, el argentino se valió de una transmisión en Twitch para el programa ‘La Taberna’, el cual realiza junto a su compañero de equipo Igor Lichnovsky, para acusar a las televisoras de parcialismo y manipulación.

“Lograron generar un personaje negativo donde sólo muestran las cosas negativas que hago yo. Algunos se piensan que nosotros los futbolistas somos idiot***. No voy a ir en contra de nadie, pero se piensan que yo no me doy cuenta de que en los resúmenes que suben a YouTube determinadas televisoras, hay atajadas mías que no están”, inició.

“Ustedes creen que no nos damos cuentas que hay transmisoras que no pasan las repeticiones de jugadas dudosas porque son en contra del equipo al que apoyan“, culminó. Con la victoria sobre Chivas del Guadalajara, el conjunto universitario se hizo con su octavo título nacional y empata a Club León en el quinto lugar de los equipos más ganadores de México.

Sigue leyendo:

· Guido Pizarro se vistió de héroe y le dio el título de campeón a Tigres de la UANL con ‘cruzazuleada’ incluida de Chivas en el Akron

· Oswaldo Sánchez intenta llamar fracasado a Diego Lainez y este le respondió tras conseguir el título: “No importa si fracasé, soy campeón ahora”

· André Pierre Gignac no olvida y le mandó un mensaje a los que le llamaron ‘viejito’ tras coronarse campeón con Tigres

**