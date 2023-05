Madre fan de Tigres se olvida de sus colores y consuela llanto de su hijo por la derrota de Chivas del Guadalajara

La imagen de un niño fan de las Chivas del Guadalajara llorando en el Estadio Akron y siendo consolado por su madre, hincha de los Tigres de la UANL, está dando la vuelta a todo México y se ha hecho viral en redes sociales como una fiel representación gráfica de lo que significa el mundo del fútbol.

Las gradas del Akron quedaron silenciadas casi en su totalidad con el gol de Guido Pizarro y tras el pitido final del árbitro. Las reacciones en la tribuna fueron diversas, pues se vio a algunos fanáticos felicitar a los seguidores de Tigres y a otros abandonar el recinto cariacontecidos.

Entre el contraste de la victoria y la derrota, hubo una imagen que no pasó desapercibida y conmovió a más de uno. Un niño que portaba una playera de las Chivas del Guadalajara estalló en llanto y se abrazó al consuelo de su madre tras el pitido final que oficializaba la derrota de los locales, dejando escapar una ventaja de dos goles.

Lo emotivo y curioso del caso fue que la mamá del pequeño era fanática de los Tigres de la UANL y vestía sus colores, pero esto poco le importó a la hora de intentar subir el ánimo a su desconsolado hijo que lloraba en la tribuna. La imagen fue captada durante la transmisión en vivo del encuentro, cuando los jugadores celebraban en el campo y las figuras del ‘Rebaño Sagrado’ saludaban a sus fans.

Esta postal ha sido considerada por los fanáticos como las dos caras de una misma moneda. En diversas plataformas en redes sociales, el video ha causado un aluvión de reacciones de diferentes internautas conmovidos. El clip ha superado las 20,000 reproducciones en TikTok en tan sólo unas horas.

Entre los más de 2,000 comentarios a la publicación, un gran grupo de usuarios se sintió identificado con la escena y describieron haber vivido una experiencia similar. “Así me puse yo y mi esposo americanista me abrazó y me dijo: lo siento, yo quería que ganaran las Chivas porque te veía muy ilusionada”.

“Mi niño estuvo al borde de las lágrimas, pero su mami estuvo para consolarlo. Arriba mis Chivas ganen o pierdan”; “Mi novio anoche. Él le va a Chivas y yo a Tigres. Yo no quería festejar y él me dijo: ‘Amor sabíamos que hoy uno de los dos no ganaría, así que festeja”, fueron algunas impresiones recogidas en las repuestas.

Una parte del Estadio Akron se vació tras el pitido final, pero un gran grupo de fans locales acompañaron a los futbolistas del ‘Rebaño Sagrado’ durante la ceremonia de premiación en la que tuvieron que ver como Tigres alzaba su octavo título.

