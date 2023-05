Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 29 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 1,292,816 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,223,048 seguidores. La cantante y compositora es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 1,292,816 likes. “Un parche sito con Los de siempre LOS AMO PUES !!! Gracias por tanto ”, escribió en su publicación.

2- J Lo: 1,043,240 Likes

Seguido de Karol G tenemos J Lo (@jlo), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 246,130,589 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 1,043,240 me gusta. “Summer is finally here @Delola is the official drink of the summer … so sit back, open a bottle, pour over ice & enjoy! XOXO, Lola #DelolaLife @gregswalesart”, escribió la afamada instagramer en su último post.

3- Maluma: 726,824 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 63,094,265 seguidores. En su última publicación, Maluma ha conseguido un total de 726,824 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Con novia o soltero? #DonJuan ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

4- Ángela Aguilar: 235,104 Likes

Ángela Aguilar sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,161,314 seguidores. En su cuenta (@angela_aguilar_), la artista es popular por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 235,104 me gusta. “Que lindo presenciar tu felicidad y tus logros. Después de tres años… lo logramos! Gracias.”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

5- Natti Natasha: 171,922 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Natti Natasha, la cantante y compositora con una comunidad de 36,612,247 followers en Instagram. Sus posteos en (@nattinatasha) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 171,922 likes. “La noche se presta… #Algarete ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

