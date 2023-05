Anitta posa en bikini para la revista Harper’s Bazaar

Foto: Emma McIntyre for SiriusXM / Getty Images

Anitta ha dado una sorpresa a sus fans, ya que posó para el más reciente número de la revista Harper’s Bazaar usando varios sexys atuendos, entre los que sobresale un bikini negro que complementó con adornos dorados. Ella compartió en Instagram las fotografías, que han causado sensación. View this post on Instagram A post shared by Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

La bella cantante brasileña (cuyo verdadero nombre es Larissa de Macedo Machado) sacó su faceta de modelo al posar usando botas y un minivestido de mezclilla que dejó ver su ropa interior. En la entrevista que concedió a esa publicación ella se mostró como una mujer empoderada: “Yo bailo, con el trasero hacia el cielo, y vende más. A la gente le encanta quejarse: ‘Oh, esta persona es tan vulgar’. Pero eso es lo que les gusta. Aparte de todo, también soy empresaria. Soy una artista. Sé cómo subir al escenario y hacer que todos salten, hacer que todos hagan lo que yo quiero. Sé que eso vende”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta está preparando su próximo álbum (su primer trabajo con su nueva disquera), pero mientras tanto promociona el tema “Capitán”, una colaboración con los reguetoneros RVFV y Sfera Ebbasta. El videoclip promocional se estrenó hace tan sólo unos días en YouTube y ya cuenta con más de un millón de vistas.

