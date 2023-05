¡Desgarrador! Eduin Caz de Grupo Firme canta en la tumba de su abuelita recién fallecida | VIDEO

Eduin Caz de Grupo Firme sin duda no ha tenido un año nada fácil, y ahora se le juntó con su separación, la pérdida de uno de los integrantes más importantes de su familia, su abuelita Tomasa, o como él le llamaba de cariño “Mamá Tomasa”.

Ante la noticia que recibió mientras se encontraba en un show en Chicago, el vocalista de Grupo Firme se dio una escapada para darle el último adiós a su querida abuelita.

Fue durante su show donde recibió la noticia de la muerte de su abuela Tomasa. Por ello, sin cancelar ninguna fecha pactada, se dio un momento para volver a casa un día y poderle cantar en su tumba.

Así lo publicó en su cuenta oficial en Instagram, donde Eduin Caz subió un par de fotografías y videos en los que se ve en el Panteón de San Martin en Culiacán.

Sitio donde el cantante aprovechó un momento durante la noche para acudir a la tumba en la que están los restos de su abuela, para cantarle varios temas de Grupo Firme y sostuvo entre sus brazos una fotografía de ella.

Además, aprovechó para revelar la razón por la que no pudo llegar antes para despedirla como se acostumbra, pues el trabajo y la responsabilidad se lo impidieron.

“Y después Chicago un festival tan importante llamado SUEÑOS y que me tocara cerrar el evento no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Y traté de hacer lo mejor que pude. Solo quiero que sepan que estoy agradecido por acompañarme en estos eventos tan importantes LOS AMO”

EDUIN CAZ