Edwin Luna descarta ser un padre irresponsable y mucho menos gay

Ante las declaraciones emitidas por Erika Monclova, expareja de Edwin Luna y madre Miguel Alexander, el hijo que juntos procrearon, donde lo califica como un mal padre, el cantante de La Trakalosa de Monterrey se defendió.

Durante una entrevista concedida a Telemundo, el intérprete regiomontano señaló que todo se debe a una campaña orquestada por su expareja con el objetivo de obtener algún beneficio a cambio de alguna entrevista.

“Que bueno si ella obtiene alguna remuneración económica a cambio de sus declaraciones, supongo que también es para mi hijo, entonces que Dios la bendiga. No obstante, yo siempre he cumplido con la mantención de mi hijo“, indicó.

Asimismo, el intérprete de 35 años descartó los comentarios que lo describen como un individuo gay, esto en gran parte porque en varios videos se le observa portando un inusual bolso de mano.

“Que culpa tengo de que las marcas saquen bolsas para hombres. Llegué a la boutique para caballeros y vi el bolso, entonces pregunté que si era para hombres y me lo aseguraron. Me gusta porque allí cabe mi laptop y todo, por eso lo uso. Siempre he dicho que si fuera gay lo reconocería, pues tengo muchos amigos de la diversidad”, afirmó.

Lejos de enojarse por la información que se difunde acerca de todo lo que hace dentro y fuera del escenario, Luna acepta que es parte del precio que su padre siempre le dijo que pagaría por ser una figura pública.

“Para permanecer en este medio tengo que hacer buenas canciones, pero que también requiero del apoyo de los medios de comunicación, así que no me disgustan los comentarios que hagan sobre mi persona, pues es parte de su trabajo”, expresó.

Cabe señalar que, sin descuidar sus presentaciones en distintas ciudades de México y Estados Unidos, Edwin Luna también se mantiene enfocado en promover la primera alabanza bélica que grabó al lado de Obama Carlos Anderson, la cual lleva por título “Los Tiempos de Dios”.

