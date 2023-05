La mayor zona de extracción de metales para baterías en aguas profundas está repleta de especies exóticas

A medida que los países intentan neutralizar las emisiones de carbono, crece la demanda mundial de minerales, una revolución verde que está acelerando la explotación minera de los océanos.

Una de estas zonas es la Clarion-Clipperton Zone (CCZ), una enorme región en el Océano Pacífico, aproximadamente dos veces más grande que la India, que ya ha sido dividida y asignada a empresas para la exploración minera comercial.

La zona, que abarca seis millones de kilómetros cuadrados desde Hawái hasta México, es una de las regiones más vírgenes del océano mundial.

Actualmente, diecisiete empresas se benefician de la explotación minera y extraen minerales en un área de 1,2 millones de kilómetros cuadrados dentro de la CCZ, pero ¿qué tipo de biodiversidad albergan estas profundidades marinas?

Over 5,000 new deep-sea species detected in the Pacific Ocean's Clarion-Clipperton Zone; a future mining hotspot already sold to companies.

Para averiguarlo, un equipo internacional de biólogos ha elaborado el primer “inventario” de la CCZ, que aúna todos los registros de especies realizados en anteriores expediciones de investigación en la región.

Según sus estimaciones, publicadas en un artículo en la revista Current Biology, la CCZ alberga 5.578 especies diferentes y se calcula que entre el 88 % y el 92 % son totalmente nuevas para la ciencia.

“Compartimos este planeta con toda esta asombrosa biodiversidad, y tenemos la responsabilidad de comprenderla y protegerla”, avisa Muriel Rabone, ecóloga de los fondos marinos del Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido).

“Tenemos que saber qué vive en estas regiones antes de poder empezar a entender cómo proteger tales ecosistemas”, añade Adrian Glover, investigador del Museo de Historia Natural y coautor del estudio.

