Desaparece un empresario de Arizona luego de cruzar la frontera a Sonora

La desaparición de personas en la frontera norte de México es una alarmante situación que va en aumento, en donde cada vez se registran más víctimas de otras nacionalidades, principalmente de Estados Unidos.

Un caso más se dio a conocer recientemente y ocurrió en el estado de Sonora, donde el pasado 22 de mayo desapareció el empresario Arcadio Pesqueira Martínez, de 33 años, quien habría realizado un viaje de Arizona a la ciudad de Caborca a bordo de su camioneta.

De acuerdo con el colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, el hombre de nacionalidad estadounidense emigró de México debido a la inseguridad y decidió establecerse en Arizona.

Sin embargo, frecuentemente cruzaba la frontera para cobrar el alquiler de sus locales comerciales y ver otros negocios, por lo que su último viaje fue uno de tantos que hacía, según reveló a Univision Noticias Cecilia Delgado Grijalba, fundadora del colectivo.

Ciudadano americano desaparece en tramo carretera Átil-Tubutama, el lunes 22 de mayo a las 1600 horas. Iba a Estados Unidos.

Arcadio Pesqueira Martinez

Conducía un vehículo de la marca Jeep, línea Gladiador, color negro modelo reciente con placas de Arizona. https://t.co/NiLJ9oFpZ7 pic.twitter.com/s6K8pvYzUy — Buscadoras Por La Paz Sonora (@BuscadorasP) May 25, 2023

Pero en esta ocasión Pesqueira Martínez debía hacer un viaje corto porque tenía un compromiso en Tucson, por lo que tomó un atajo utilizando la carretera Átil-Tubutama. “Por ahorrar tiempo se fue por ese camino y, lamentablemente, ya no se supo de él. Varios han desaparecido en ese trayecto”, lamentó Grijalba.

“Ojalá entrara el FBI, porque es lo que necesitamos. Porque aquí no hay investigación, no hay nada. Queda en una denuncia y eso no se vale”, dijo la fundadora de Buscadoras por la Paz de Sonora.

La víctima viajaba en una camioneta pick up Jeep Gladiador color negro, modelo 2022 y placas de Arizona. Sus familiares denunciaron lo sucedido a las autoridades de ambos países y creen que el crimen organizado está detrás de todo esto.

Uno de los familiares que vive en México fue consultado bajo condición de anonimato por Uniradio Informa, y mencionó que ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Además, comentó que se planea una búsqueda por parte del Colectivo Buscadoras por la Paz en esa región para tratar de localizar a Arcadio, a quien espera su esposa en Estados Unidos.

Por el momento, señaló que la familia no ha querido dar declaraciones públicamente ya que han sido víctimas de extorsión por parte de personas que llaman para pedir dinero a cambio de dar información falsa sobre su ser querido.

“De los que ven la noticia, ven el número y saben que la gente está desesperada, empiezan a intimidar para ver si uno les suelta dinero por la desesperación”, declaró.

