Tecatito Corona fue agredido por fanáticos de la Roma en la final de la Europa League

Tecatito Corona no pudo jugar la final de la Europa League por no haber sido inscrito en el equipo, sin embargo no paró de alentar a sus compañeros desde las gradas y hasta fue molestado y agredido por fanáticos de la Roma, al igual que el argentino Marcos Acuña.

El hecho ocurrió durante el tiempo regular del partido cuando se observó al futbolista mexicano y al argentino discutiendo airadamente con unos fanáticos que estaban completamente fuera de sí y provocaban a ambos jugadores. Sin embargo, elementos de seguridad intervinieron y evitaron que pasara a mayores.

¡Con mi ‘Tecatito’ No! 😡



Así agredieron a Jesús Corona aficionados de la Roma que estaban sentados cerca de los jugadores del Sevilla. 👊🏼 pic.twitter.com/mK7qgZKfl0 — CRACKS MX (@mx_cracks) May 31, 2023

A pesar de que la sangre no llegó al río, Tecatito Corona y Marcos Acuña se terminaron llevando par de empujones por los mencionados aficionados del equipo de La Loba que mostraron una conducta lamentable y totalmente antideportiva.

Finalmente el Sevilla terminó imponiéndose a la Roma en la tanda de penales y se llevaron su séptimo trofeo de la UEFA Europa League y Tecatito terminó sin regularidad en este torneo, algo similar a lo sucedido con Chicharito en 2020 con en el equipo andaluz, aunque en su caso inició bien pero se tituló a pesar de sellar su paso al LA Galaxy.

