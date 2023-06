Ángela Aguilar le apostará a cantar boleros en su gira por Estados Unidos

La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, comienza su gira por Estados Unidos este 2 junio y habló con el programa ‘Despierta América’ sobre lo nuevo que presentará en sus shows.

Al ser consultada sobre los temas románticos que interpretará en su tour en solitario ‘Piensa en Mí’, la joven de 19 años reveló que interpretará boleros.

“Estoy super emocionada porque es algo que nunca había hecho, estoy cantando boleros clásicos. Esta gira se trata justamente de esto y básicamente ‘Piensa en Mí’ es un show lleno de mexicanidad, de tradición y de nuevas generaciones. Estoy feliz porque vamos a empezar este viernes en Chicago, luego nos vamos a Nueva York y ahí vamos a seguir la gira”, dijo Ángela.

Hace un par de días la hija menor de Pepe Aguilar estrenó su sencillo ‘Piensa en Mí’, un bolero que tiene el mismo nombre que su gira por Estados Unidos que dará inicio este viernes en Chicago.

Nuevamente en la lista 21 menores de 21 de Billboard

Por segundo año consecutivo, Ángela Aguilar figura en la lista de los 21 menores de 21 (’21 Under 21′) de Billboard. El listado destaca la trayectoria de jóvenes estrellas que destacan en la música. Olivia Rodrigo, DannyLux, The Kid LAROI, Ayra Starr son algunos que destacan en la lista.

“Estoy contenta, la verdad no pensé que me fueran a hablar de nuevo para hacer eso. Entonces yo estoy muy orgullosa porque mi sueño es cantar y yo solamente quería ser cantante, entonces el que pueda usar mi voz para otras cosas se me hace muy bonito también y que me hayan considerado me parece un honor”, dijo Ángela a ‘Despierta América’.

Cantó con Alicia Keys

Hace unos días, Ángela Aguilar estuvo como invitada especial de la estadounidense Alicia Keys en el concierto que dio en Monterrey, algo que para la integrante de la “Dinastia Aguilar” fue memorable.

“Alicia es divina. Es una de las artistas que más admiro porque es una mujer super fuerte dentro de la industria musical”, expresó la cantante.

