¿Ángela Aguilar no puede llenar sus conciertos? Esto sabemos de su tour “Pienso en ti”

Una vez más Ángela Aguilar está bajo los reflectores después de que de nueva cuenta se le esté señalando por tener problemas en las taquillas donde se presenta.

Pues en esta ocasión medios mexicanos como el Heraldo de México exhibieron que la polémica hija de Pepe Aguilar no se encuentra llenando los recintos en donde se presenta en solitario.

Ya que además de que a su familia también le había estado costando trabajo llenar recintos como la Plaza de Toros México en la Ciudad de México, ahora a ella le está costando trabajo su tour “Pienso en Ti”.

Pues a pesar de que son auditorios pequeños, la hija menor del intérprete de “Por Mujeres como tú” de plano tiene su venta de boletos muy baja y poco prometedora como su producción esperaba, pues aún habría muchos espacios sin ocuparse.

Algo que no es ajeno para Ángela, pues algo muy similar le pasó hace unos meses con “Jaripeo Sin Fronteras” en la Plaza México. Donde tuvieron que regalar boletos para que el recinto no se viera vacío, pues la venta del boletaje fue muy bajo a diferencia de otras ocasiones.

Este nuevo proyecto de Ángela Aguilar arrancará en Estados Unidos, pero también piensa llegar a algunas ciudades de México.

Por el momento las fechas que ya tiene confirmadas son Chicago el 2 de junio, después Nueva York el 4 de junio, seguido de Wheatland el 9 de junio, Las Vegas el 10 de junio, Irving el 16 de junio, Houston el 17 de junio, Inglewood el 23 de junio y Phoenix el 24 de junio.

“Muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí, es un orgullo, yo porto trajes mexicanos porque yo soy más mexicana que nada, mis papás me enseñaron a ser orgullosa de dónde vengo, vengo de muchos lugares, mi sangre viene de muchos lugares, pero eso no me quita lo orgullosa que me siento de ser mexicana”

ÁNGELA AGUILAR