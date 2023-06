Dwayne Johnson protagonizará una película sobre el personaje que interpreta en la saga de “Fast & Furious”

La película “Fast X” es actualmente un éxito a nivel mundial, y gran fue la sorpresa del público al ver en una escena a Dwayne Johnson interpretando al agente Luke Hobbs, sobre todo luego de que el actor había declinado la invitación de Vin Diesel para participar en otra entrega de la saga de acción “Fast & Furious”. Ahora, la compañía Universal Pictures anunció la producción de una cinta acerca de Hobbs, que se estrenará antes del onceavo filme de la serie.

En su cuenta de Instagram el actor publicó un video en el que se le ve feliz y diciendo: “Aloha, sólo dándoles una información muy esperada y que les confirmo. Sí, es verdad. Hobbs está de vuelta en la saga de “Fast & Furious”. Antes que nada me reuní con Vin para arreglar esto, y ha sido muy gratificante. El secreto fue difícil de guardar”.

El guión de la cinta fue escrito por Chris Morgan, quien será uno de los productores junto con Johnson y Diesel. Aún no se da a conocer quién dirigirá el proyecto, pero “The Rock” agregó en un mensaje que “la película de Hobbs servirá como un nuevo capítulo de la saga y los preparará hacia “Fast X Part II”. He construido mi carrera en una mentalidad de que “el público es primero”, y eso siempre servirá como la estrella que me guía”.

