Dwayne Johnson aconseja hacer ejercicio para combatir la depresión

El actor Dwayne Johnson, también conocido como The Rock, dice estar en plena forma física a sus 50 años, pero muchas veces sintió que no había un balance entre cómo lucía su cuerpo y los problemas que lo aquejaban.

En una reciente entrevista para la revista Men’s health el ex luchador comentó acerca de su propia experiencia en esos tiempos difíciles: “Durante esos momentos en los que caí y notaba que la depresión venía, el gimnasio se convirtió en mi mejor amigo, y sé que es así para muchas personas. Puedes ir al gimnasio para sudar toxinas y obtener un poco más de claridad cuando sales por la puerta. No soluciona el problema, pero ayuda”.

La estrella de la película “Black Adam” también habló de que a medida de que los hombres van madurando también deben encontrar ese balance que los haga sentir bien a cualquier edad: “Como hombres, tenemos una tendencia a no pedir ayuda. El ego se interpone en el camino y comenzamos a meternos cosas en el fondo de nuestras entrañas, lo cual no es bueno. Me he convertido en un defensor del pedir ayuda. Cuando llegas a los 30 te gusta pensar que tienes toda tu m***** en orden. Generalmente no tienes ni idea. Estás tratando de resolver tus asuntos. Y estás tratando de fingir hasta que lo logras. Son ese tipo de cosas”, concluyó.

