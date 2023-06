Gomita llora la pérdida de un ser querido y conmueve a su público: “Me has dejado sola”

Aracely Ordaz, influencer y conductora conocida como “Gomita“, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un desgarrador mensaje en el que lamentó la pérdida de un ser querido.

Fue desde su cuenta de Instagram que la ex presentadora de “Sabadazo” anunció el fallecimiento de su mejor amigo, Omar Benavente, por medio de una emotiva imagen. A pesar de que el joven no pertenecía al medio artístico, no era un desconocido para la comunidad digital de la famosa gracias al tiempo que compartían juntos.

“Me tocó despedirme de ti también. Mi corazón está en pedacitos porque no me despedí, no pensé que te fueras ir tan pronto. Me regalaste mucho amor e hiciste latir 1000 corazones. Amigo, hermano, te extrañar“, dijo a través de sus historias.

Además de la postal donde se le ve muy sonriente junto a Benavente, Gomita también subió algunos videos de los momentos que pasó junto Omar. En los clips se les puede observar cantando en un karaoke, así como riendo y compartiendo tiernos abrazos.

“No sé ni cómo grabarles una historia, no puedo. Me siento muy mal, perdí a mi hermano, perdí un amigo que estaba en todo conmigo que nunca me dejaba sola. Porque me lo quitaron, porque me lo arrebataron y se fue”, precisó sobre el amigo al que calificó como “el único que sabía cómo calmarme”.

Las historias no tardaron en encender las alarmas entre sus seguidores, razón por la que sus redes sociales se llenaron de comentarios de cariño. Tal fue el caso de un usuario que escribió: “Animo tú eres muy fuerte sé que duele hasta el Alma pero recuerda que por algo pasan las cosas y ahora el es un ángel que te cuida desde el cielo le pido a Dios que te pronta fortaleza bendiciones”.

