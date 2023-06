Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de junio de 2023

PISCIS

No permitas que personas que te dejaron en tu pasado lo vuelvan a hacer, libérate de esas personas es necesario. Aprende a no decir nada cuando estas enojado o enojada, recuerda que puedes herir a las personas y después ahí van a andar tras de ellas rogándoles pidiéndoles segundas oportunidades. Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta cuestión que te había detenido en tu paso. Si tienes pareja podría terminar esa relación en cualquier momento debido a que saldrán a la luz ciertos secretos. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. Cuidado con no mostrarte como eres ante las demás personas, pues podrías crear apariencias falsas y cuando descubran la verdad alejarse de ti. Es necesario que saques todo eso que traes en el alma y que tanto te ha dañado, deja atrás todas esas situaciones que no te han dejado crecer o ser la persona que tanto has querido y anhelado.

ACUARIO

Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas. Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho. Amistad se va de tu vida, el pasado retorna y los días cambiarán mucho, empezarás a ver la luz. Una oportunidad muy buena en el ámbito de los negocios está por aparecer. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. Es momento que te des la oportunidad de volver a creer en el amor, si antes te fue mal no significa que siempre va a ser así, cree y confía en tu capacidad de lograr tus metas.

CAPRICORNIO

Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a accidentes. No te claves en tu trabajo o la familia o los amigos, recuerda que tiene que haber un balance en todo porque por darle importancia a una cosa descuidaras otra y así te la llevaras hasta quedar como la perra o el perro de las dos tortas. Te invitarán a un viaje o se dará la oportunidad de planear uno, recuerda que eres de los signos que más les gusta viajar, hazlo te va a ayudar mucho a encontrarte a ti mismo. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio, pero para eso deberás de ser muy inteligente y abrir más tus ojos. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua. Aprende amarte, a quererte, a respetarte y a darte cuenta qué es lo que necesitas para ser feliz. No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen.

SAGITARIO

Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos. Amistad tendrá problemas con su pareja. Aprende a cuidar tus palabras, no hables de más si no te están pidiendo tu opinión o te vas a meter en problemas grandes, cuídate mucho de vecinos o vecinas, no le caes nada bien y te van a querer en chorizar con chismes y ese tipo de cuestiones, bájale dos rayitas a las de harina y a los chescos que andas bien inflamado e inflamada y la retención de líquidos la traes muy perra. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te atontes y cometas tonterías. Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán grandes cosas, pon mucha atención pues preguntas que te has formulado empezarán a tener respuesta.

ESCORPION

Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo difícil, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti. Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Si tiene ya una relación y las cosas se han tornado algo complicadas, toma un respiro antes de tomar cualquier decisión equivocadamente, piensa en frio y no tomes decisiones cuando estés molesto o molestas pues podrías terminar regándola bien gacho. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, ni pex la vida sigue, ten presente que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Ustedes son bien difíciles de complacer porque son muy especiales, pero sin embargo cuando se llegan a enamorar lo hacen perdidamente y entregan todo por la persona amada, a pesar de ser bien celosos y de un carácter fuerte, siempre salen triunfadores en lo que hacen o se proponen, dejen de criticar a las demás personas y sean más nobles con las personas, eso los hará ver más atractivos y atractivas.

LIBRA

Si tienes una relación aprende a valorar el tiempo que esa persona dedica a ti y ya déjate de tonterías y sandeces que no son ni existe, eres celoso, pero eso se debe a que te han jugado el dedo en ocasiones pasadas, solo recuerda que no todas las personas son iguales y si vas a juzgar a una por lo que hizo otra, lo único que ganaras es que te manden bien lejos por tonto o tonta. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falta. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Te vienen cambios de humor muy perros ten cuidado pues andarás con la bipolaridad al 100. Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada quien lo que merece.

VIRGO

Mientras más te empeñes en algo que sabes que no será, más obsesión sentirás, no sigas ahí sino te necesitan, ni busques a quien no requiere tu presencia. El amor llegará en los meses de julio-agosto y traerá contigo mucha felicidad, mientras disfruta y que nadie te detenga en tu paso. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la mauser con comentarios prepotentes. Deja de meterte en lo que no te importa y atienda tu vida, porque eres rebueno o rebuena para dar consejos mientras a tu vida se la lleva la tiznada. Amores nuevos se visualizan, pero de todos no se va a hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquier hijo e hija de la tiznada. Envidias siempre tendrás pues eres una persona muy capaz que siempre logra lo que se proponga, solo trata de no mezclarte con amistades falsas, sabrás identificarlas pues son esas que en días te hablan y en otros te voltean la geta.

LEO

Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Cuida mucha cuestión de piernas y brazos podrías lastimarte. Ten presente que todo tiene fecha de caducidad y si pierdes tu tiempo podrías perder una importante muy buena para ti. Una decepción en el terreno de la amistad a causa de malos entendidos. No comentes tus planes porque por eso nunca logras nada porque la gente es bien envidiosa y te los ceba bien gacho. Si tienes pareja ten cuidado con una persona de piel blanca, le está metiendo ideas tontas en su cabeza. Muchas de las cosas que en el pasado te habían costado mucho conseguir empezarán a tomar forma y te darás cuenta de que eres bien fregón o fregona y puedes acceder a lo que quieres siempre y cuando no le aflojes como es tu costumbre Recuerda que no tienes por qué mendigar amor, ni cariño ni atención por nadie, tienes el poder de tener a quien se te dé la gana a tu lado, pero te encanta comer miércoles y caer en las mismas tonterías de siempre.

CÁNCER

Es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas. En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico, pero vas a salir a flote sin problema alguno. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Hay un amigo o amiga a quien le gustas mucho, no dejes pasar esa oportunidad e identifical@ y hazle guato ya verás que caerá bien rápido tiene interés en ti. Te va a llegar chisme de familia, si no dependes de ellos no tiene por qué afectarte. La vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo, pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene. Andas bien brujo o bruja en cuestión de lana, eso te pasa por deber en todos lados y andar gastando en tontería y media que no necesitas.

GÉMINIS

Ten cuidado con una caída o con accidente. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Cambios en tu economía mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá a finales de junio, no será nada que te quite el sueño solo debes aprender a administrar tus gastos. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. No te dejes impresionar por gente tonta y altanera y sin que-hacer, sácales la vuelta y sigue en tu camino, son solo piedras que quieren dejarte en tu camino, es mejor sacarles vuelta y no ponernos a bufar que solo nos va a quitar la energía.

TAURO

Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. Piensas que el pasado se ha ido y has olvidado todas esas cuestiones que te hicieron daño anteriormente, sin embargo, ciertas situaciones lo traerán de regreso y te harán recordar todo lo sucedido, no te lamentes y no vuelvas a tragar lo mismo, existe nuevos horizontes y nuevas oportunidades en tu vida, manda al carajo por situaciones que anteriormente no habían funcionado.

ARIES

Mejoras en lo económico y posibilidades te irte de shopping.¡Deja de quejarte por tu gordura y ponte hacer mucho ejercicio pa que recuperes tu cuerpo criminal, eres muy de que ya mañana empiezas la dieta y así te la vives y no empiezas! No siempre quieras ganar pleitos con tu pareja, a veces es mejor quedarse con la boca cayado para evitar meternos en problemas discusiones que puedan meternos en apuros. Mejores oportunidades de trabajo y ambiente agradable en caso de haber conflictos. Estarás algo triste o melancólic@ en estos días pues sentirás que el amor no se hizo para ti o porque tu relación en caso de tener no ha dado los frutos que quisieras, no comas ansias y espera que la vida te sorprenda pues en el momento que dejes de buscar llegarán quien rompa tus esquemas. Ya no trates de cambiar ni de ser algo que no eres para complacer a las demás personas, no reniegues del amor o el amor renegará de ti, hay personas que han llegado a tu vida con buenas intenciones sin embargo tú te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención.