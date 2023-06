Marimar Vega revela que ella fue tóxica en la relación que tuvo con un guapísimo actor

La actriz mexicana Marimar Vega se encuentra viviendo un momento crucial en su vida, pues está plena y emprendiendo un nuevo proyecto que ya la está rompiendo en YouTube, gracias a la creación de “El rincón de los errores”.

Donde ha tenido de invitadas a diversas celebridades que abren su corazón para servir de apoyo y motivación para personas que han pasado o se encuentran en un proceso personal igual que ellos.

Como en su momento pasó con la famosa Bárbara Mori, y ahora fue el turno de la propia anfitriona, Marimar Vega.

Quien se sinceró y decidió compartir con sus fans lo qué le ha pasado con algunas personas que han marcado su vida. Y con la franqueza que la caracteriza, Marimar decidió confesar que ella ha sido una mujer tóxica en alguna de sus relaciones.

“Yo sí tuve que pasar por varias relaciones tóxicas. Lo aclaré y las relaciones tóxicas son de dos, no apunto a una persona, soy igual de responsable que él (Horacio Pancheri) era tóxica al 50-50 y estuve ahí dos años. El aprendizaje es darse cuenta, hacerse responsable, apuntar a uno y es proporcional a la relación que tengo ahora”

La actriz de cine relató que esta relación la hizo ver su suerte, pues diversas situaciones al final los llevaron a separarse, algo que ha relatado en su podcast. Y señaló cómo se siente en su relación de pareja actual, misma que define como un amor bonito.

Marimar también aprovechó para dar a conocer que gracias a que ha estado en terapia desde hace algún tiempo, pudo conseguir grandes cosas como tener una relación buena y sana, y sobre todo respetuosa con su exmarido.