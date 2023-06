Gervonta Davis no habría cumplido con su arresto domiciliario e irá a prisión para finalizar su condena

Gervonta Davis vuelve a estar en el centro de la atención del boxeo. El peleador estadounidense, que viene de vencer a Ryan García por nocaut técnico en el séptimo round de una pelea que se efectuó en el T-Mobile Arena de Las Vegas, tendrá que ir a prisión para cumplir con su condena de 90 días, luego de que el boxeador incumpliera el acuerdo de arresto domiciliario.

El medio que se encargó de confirmar esta información fue WBAL TV 11. La oficina del sheriff de la ciudad de Baltimore indicó que Gervonta Davis fue detenido este jueves por incumplimiento a su condición de arresto domiciliario. El boxeador estadounidense fue llevado bajo custodia después de cumplir con una visita a la corte.

Gervonta Davis has reportedly been ordered to now serve the remainder of his 90-day home detention sentence in jail due to an alleged violation of his house arrest 😳 pic.twitter.com/JDbzVApsrF — Daily Loud (@DailyLoud) June 2, 2023

El estatus de Gervonta Devis era bastante complejo, puesto que tras un accidente automovilístico en el año 2020, el estadounidense estaba en un periodo de tres años de libertad condicional, además de tener el deber de cumplir con 200 horas de servicio comunitario.

¿Por qué Gervonta Davis debía cumplir con arresto domiciliario?

Las razones por las que Gervonta Davis estaba bajo la vigilancia de la justicia se remontan a 2020. En noviembre de ese año, el boxeador estadounidense habría atropellado a cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada.

Gervonta Davis envoyée en prison pour terminer sa peine pour un délit de fuite de 2020

Il a récemment été rapporté que Gervonta Davis a été détenue à Baltimore jeudi, passant de l'assignation à résidence à la prison pour le reste de sa peine de trois mois liée à un accident . pic.twitter.com/kud9IyuB7F— Le retour de Boxe Anglaise News (@RetourNews) June 2, 2023

Davis se habría ido a la fuga tras el incidente. Sin embargo, de 14 delitos sobre los que fue acusado, el estadounidense se declaró culpable en 4 de ellos. El hecho ocurrió en el marco de su cumpleaños, festividad que culminó con el boxeador estampando su Lamborghini Urus al no detenerse en un semáforo en rojo. 🚨Police reports confirm #GervontaDavis Was behind the wheel of a Lamborghini when he crashed into a car with 4 passengers inside. Two women, two men – all sent to the hospital. Davis allegedly fled the scene of the crash. Happened back in November, No arrests have been made @wjz pic.twitter.com/uaxBwcoQYd— Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) February 19, 2021

