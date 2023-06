Ryan García revela que su equipo lo abandonó después de perder con Gervonta Davis: “Nadie me apoyó”

Luego de perder con Gervonta Davis, Ryan García apareció en la rueda de presa posterior a la pelea sin la compañía de su promotor Óscar de la Hoya y el exentrenador Joe Goossen. El mexoamericano habló sobre lo sucedido aquel día y reveló que su equipo lo abandonó.

En una entrevista con Bradley Martin, conductor de Raw Talk, García indicó que el equipo de Tank Davis, quien lo noqueó en el séptimo asalto con un golpe al hígado, estuvo más interesado por él en ese duro momento que su propia gente.

“Perdí, vi que todos me dejaban (…) Después de la pelea, nadie me apoyó. Mi equipo no vino a la rueda de prensa. Alguien me traicionó en el campamento. Me quedé así. El equipo de Tank se preocupó más por mí que mi propio equipo”, dijo King Ry, de acuerdo con una cita de Michael Benson.

Ryan Garcia realized his entire team betrayed him after his loss to Gervonta Davis 😳

pic.twitter.com/czWsuEA0cc — Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023

Cabe destacar que después del día de la pelea, el promotor Óscar de la Hoya informó que tuvo que abandonar el T-Mobile Arena de Las Vegas por recomendación de su equipo de seguridad porque había recibido amenazas de muerte y era muy peligroso.

“Mi equipo de seguridad me dijo que tenía que irme del lugar porque recibí amenazas de muerte. Ustedes no lo saben, pero recibí amenazas de muerte toda la semana, y me dijeron que era muy peligroso (estar en ese lugar), así que nos fuimos”, explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Según Joe Goossen, su exentrenador, su ausencia en la conferencia de prensa se debió a que nadie le informó que habría una y, además, se distrajo conversando con mucha gente luego de finalizada la pelea. En el caso de Bernard Hopkins, De la Hoya aclaró que había sido acusado de intentar tocar a Gervonta Davis con crema de testosterona en el pesaje, por lo que le fue prohibido asistir a los eventos.

“Primero que nada, Bernard Hopkins fue acusado de tener crema de testosterona en sus manos y tocar con ellas a Gervonta Davis (en el pesaje), cuando él solo quería ayudarlo porque se iba a caer del escenario. Así que PCB (Premier Boxing Champions), la promotora de Gervonta, lo prohibió de todos los eventos. No pudo subir al ring, no pudo hacer nada durante la promoción”, afirmó.

Tras la derrota con Tank Davis, Ryan García, de 24 años, subió a las 140 libras y contrató a Derrick James como su nuevo entrenador para intentar coronarse campeón en la nueva categoría. El mexoamericano anda en búsqueda de un oponente para subir al ring y hace poco confirmó su interés en tres nombres: Rolly Romero, Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Teófimo López.

Aunque fue muy claro con lo que quería, Óscar de la Hoya propuso una pelea con Manny Pacquiao. Al enterarse de la noticia, King Ry, expresó en Twitter sentirse frustrado con esta situación, lo que puede indicar que el californiano está molesto con su promotor por lo sucedido después de la pelea con Davis.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya le propondrá cuatro oponentes a Ryan García para su próxima pelea en 140 libras

· “Lo pediste”: Ryan García acepta el desafío de Rolly Romero por el título superligero de la AMB

· Pitbull Cruz responde al reto de Ryan García en 140 libras: “No tengo problema para pelear con quien sea”